Vernissage und Ausstellung: „Farbenklang“ in Graz-Eggenberg

Vernissage mit Ausstellung Farbenklang in Graz-Eggenberg

10 Bilder Am Sonntag, den 18. Mai 2025, fand die Vernissage von Gottfried Würcher, Mitglied der Musikgruppe NOCKIS, in der Christus-Kirche in Graz-Eggenberg statt. Pfarrer Friedrich Eckhardt eröffnete die Veranstaltung und stellte den Künstler vor. Würcher, der seit 26 Jahren malt und in seiner Heimatstadt Radenthein/K eine eigene Galerie betreibt, teilte seine Erfahrungen mit der Malerei. Besonders beeindruckend war, dass er in seinen Werken versucht, Emotionen in Farbe zu übersetzen, wobei Musik für ihn eine zentrale Rolle spielt. Würcher erklärte, dass Liebe und Kunst nicht nur das Schöne umarmen, sondern es erst durch ihre Interaktion schaffen, wahrhaftige Schönheit zu erzeugen. Die Ausstellung „Farbenklang" wird bis zum 8. Juni 2025 jeden Sonntag von 09:00 bis 12:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein, und Interessierte können sich auch telefonisch nach individuellen Besichtigungsterminen erkundigen (Tel. 0699/188 77658). Zusätzlich findet am 18. Mai 2025 ein Schlager-Gottesdienst in der Christus-Kirche statt, bei dem Pfarrer Mag. Friedrich Eckhardt die Liturgie leitet und musikalische Gäste einlädt. Dies verspricht ein Ereignis zu werden, das sowohl die Gemeinde als auch Kunstliebhaber anzieht.



