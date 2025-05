Versiegelung in Graz: Grüne plädieren für weniger Asphalt auf Schulgeländen

Die Grazer Grünen setzen sich für eine umfassende Entsiegelungspolitik ein und möchten in der kommenden Gemeinderatssitzung erneut darauf hinweisen, dass die Asphaltierungen in der Umgebung von Schulen genauer unter die Lupe genommen werden sollten.

GRAZ. Seit 2023 bietet das Umweltamt eine Förderung zur Entsiegelung an, die mit 50 Euro pro m² und bis zu 15.000 Euro pro Antragsteller dotiert ist. Dies kommt in einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich extremer Wetterbedingungen, immer deutlicher spürbar werden. Besonders rund um Schulen sind häufig große Flächen versiegelt, die für Parkplätze oder Pausenhöfe genutzt werden. „Oft wird jedoch viel mehr versiegelt, als notwendig wäre“, erklärt Christian Kozina-Voit, Klimasprecher der Grazer Grünen. Beispielhaft führt er die bereits neu errichteten Volksschulen in Andritz und die Smart City an, wo die Vorplätze fast ausschließlich aus Asphalt und Beton bestehen. „Kein Kind möchte bei sonnigem Wetter auf einer solchen Fläche spielen“, fügt er hinzu.

Klimafreundliche Schulumfelder

Kozina-Voit betrachtet die Anfahrt der Eltern zu den Schulen als unzureichenden Grund für die extensive Versiegelung. „Es kann nicht sein, dass Eltern und Lehrkräfte quasi eingeladen werden, direkt mit dem Auto bis vor den Schuleingang zu fahren. Kinder sollten von allen Seiten sicher und bequem zu Fuß zu ihrer Schule gelangen!“ Diese Sichtweise ist auch im Kontext von Urban Gardening und der Förderung grüner Flächen relevant, die nicht nur das Mikroklima verbessern, sondern auch die Lebensqualität steigern.

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, beabsichtigt Kozina-Voit, in der kommenden Gemeinderatssitzung am 15. Mai eine Initiative einzubringen. Das Ziel ist es, die Flächenversiegelung im Schulumfeld künftig „auf ein Minimum“ zu reduzieren. In der gleichen Sitzung werden auch Planungsaufträge für den Neubau bzw. die Sanierung weiterer Schulen vergeben, was eine hervorragende Gelegenheit bietet, nachhaltige Lösungen in die Planung zu integrieren.

