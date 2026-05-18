Verteidiger David Maier: Nach sechs Jahren KAC startet er bei den Graz99ers neu

Verteidiger David Maier wechselt zu den Graz99ers

Die Graz99ers haben sich mit dem österreichischen Teamverteidiger David Maier verstärkt. Der 26-jährige Kärntner kommt vom KAC und erhält in Graz einen Dreijahresvertrag.

Maier ist derzeit bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz für das ÖEHV-Team im Einsatz. Er ist der erste Neuzugang, den die Grazer bekanntgegeben haben.

Der Verteidiger blickt auf eine längere Zeit in Klagenfurt zurück. Er erklärte, er habe sechs Jahre in Klagenfurt gespielt und freue sich nun darauf, eine neue Challenge mit den Graz99ers zu starten.

Zu seinen Zielen mit dem neuen Klub sagte Maier, in Graz zähle mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das sei auch sein Ziel.

Im Kader der Steirer hat es zuvor mehrere Abgänge in der Defensive gegeben. Die Verteidiger Korbinian Holzer, Nicholas Bailen, Anders Koch und Kasper Kotkansalo verließen die Graz99ers.