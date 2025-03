VHS Landstraße – Neuigkeiten im April: Aktuelle Informationen aus der VHS Landstraße

Wohin driftet China?

Termin: Mi, 02.04.2025, 19:30 – 21:00 Uhr

Der globale Einfluss der Volksrepublik China steigt unter der Führung von Präsident Xi Jinping, insbesondere durch Projekte wie die Initiative „Neue Seidenstraße“, die darauf abzielt, Handelsrouten und wirtschaftliche Verbindungen zwischen Asien, Europa und Afrika auszubauen. Diese Strategie ist Teil eines größeren Plans, Chinas wirtschaftliche und politische Macht auf der internationalen Bühne zu stärken. Doch die Frage bleibt: Wie stabil ist dieser autoritär-digitalfeudale Kommunismus in China im Vergleich zu den demokratischen Systemen, insbesondere zu Taiwan, das stark in den Westen integriert ist und für seine demokratischen Werte kämpft? In dieser Veranstaltung analysieren wir Pekings Politik gegenüber Taipeh und betrachten diese im Kontext der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, die traditionell einen starken Einfluss in der Region haben. Zusätzlich beleuchten wir die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Festland-China, von einem stagnierenden Wirtschaftswachstum bis hin zu den Herausforderungen der technologischen Vorherrschaft, die das Überleben der Kommunistischen Partei gefährden könnten.

Referent der Veranstaltung ist Associate Prof. Mag. Dr. Alfred Gerstl, MIR, der an der Palacky-Universität in Olmütz (Tschechien) lehrt und forscht. Außerdem ist er Lektor an der Universität Wien sowie an anderen Institutionen. Gerstl ist ein anerkannter Experte im Bereich Internationale Beziehungen mit Fokus auf den Indo-Pazifik und Präsident des Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). Er ist zudem Senior Advisor für das Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES).

Höhlen, Bergwerke und edle Steine – eine Reise ins Zwergenreich

Anlässlich 70 Jahre Welterfolg „Der Herr der Ringe“

Termin: Do, 10.04.2025, 19:30 – 21:00 Uhr



Die Zwerge in J.R.R. Tolkiens Fantasiewelten, die in den Tiefen der Erde leben, faszinieren durch ihre Liebe zu allem Edlen aus Metall, Kristall und Gestein. In diesem Vortrag laden wir Sie ein, die realen Inspirationen hinter Tolkiens Zwergenreich zu entdecken. Wir werden die faszinierenden Höhlen, Katakomben und Bergwerke erkunden, die in den Mythologien und Geschichten des Autors eine Rolle spielen. Diese abenteuerliche und ästhetische Reise in die fantastischen Welten wird durch musikalische Darbietungen ergänzt.

Beats und Sound-Landschaften selbst produzieren

Step by step in die Welt der Elektronischen Musik

Termine: Mi, 16.04.2025, 18:00 – 21:00 Uhr und Do, 17.04.2025, 18:00 – 21:00 Uhr

In diesen Workshop-Abenden entdecken wir, wie man mit kostenloser Software eigene Songs erstellen kann. Die Teilnehmenden werden in die Grundlagen des Beat- und Sounddesigns eingeführt und erhalten bei Interesse die Möglichkeit, an Folge-Workshops teilzunehmen! Der Workshop-Leiter, Fabien Damböck, ist ein ehemaliger Klassikmusiker, der sich auf elektronische Musik spezialisiert hat. Er ist Mitglied des Produzentenkollektives TripleBBeats und hat mit seinem Start-Up bereits Erfolge in der Musikbranche erzielt.

Französische Frühlingsküche (vegetarisch)

Termin: Fr, 25.04.2025, 17:00 – 21:00 Uhr

Die französische Küche ist für ihre Vielfalt und Raffinesse bekannt und bietet auch im Frühling viele köstliche vegetarische Gerichte. In diesem Kurs lernen wir leichte und frische Rezeptideen, die mit saisonalen Zutaten zubereitet werden. Entdecken Sie die Aromen Frankreichs und bringen Sie den Frühling auf Ihren Teller.

