VHS Wiener Urania – Januar-Highlights: Schwerpunkt auf Frauenfragen

Agiles Projektmanagement für Frauen – Agile Grundlagen und Methoden

Ein Überblick über gängige agile Methoden mit praktischen Beispielen (Workshop)

Termine: Mi, 08.01.2025, 16:00 – 19:00 Uhr und Mi, 15.01.2025, 16:00 – 19:00 Uhr

Erfahren Sie, was agiles Projektmanagement und ein agiles Mindset bedeuten.

Was unterscheidet sich von klassischem Projektmanagement?

Wann sollten agile Methoden eingesetzt werden, und wann eher nicht?

Was sind die Unterschiede zwischen Scrum/Kanban und der Mischform Scrumban?

Welche Rollen existieren und welche Kompetenzen werden benötigt?

Vanessa Tudor hat Informatik und IT-Management studiert. In ihrer Masterarbeit untersucht sie, wie die Kultur einer Organisation gestaltet sein sollte, um agile Ansätze effektiv zu nutzen. Seit 2017 arbeitet sie als Scrum Master und hat zahlreiche internationale Teams unterstützt. Seit 2019 ist sie bei PALFINGER AG tätig und arbeitet neben ihrer Rolle als Scrum Master auch als Agile Coach, wo sie Schulungen zum Thema „Agilität“ anbietet. Zudem ist sie WOMENinICT Ambassador und Mentorin für Frauen in der IT.

Fit und gesund – gemeinsames Kochen für ein besseres Gewicht

Gewichtsmanagement für Frauen – Kochen mit Blick auf den Donaukanal

Termin: Mi, 15.01.2025, 17:00 – 21:00 Uhr

Der Workshop verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für gesundes Gewichtsmanagement. Neben fundierten Informationen über ausgewogene Ernährung, effektive Bewegung und Stressbewältigung beginnen wir gemeinsam mit dem Kochen.

Eine erfahrene Ernährungstrainerin teilt ihr Wissen über ausgewogene Ernährung und gibt Impulse für einen nachhaltig gesunden Lebensstil und umfassendes Gesundheitsmanagement.



Gesichts-Yoga zum Kennenlernen

Schönheit durch Entspannung und Strahlkraft

Termin: Do, 23.01.2025, 17:00 – 18:00 Uhr

Dieser Kurs richtet sich an Frauen, die lernen möchten, wie sie ihre Gesichtsmuskeln durch gezielte Übungen aktivieren und entspannen können.

Gesichts-Yoga kann auf natürliche Weise dazu beitragen, die Gesichtszüge zu straffen, Falten zu minimieren und die Gesichtskonturen zu formen. Dabei steht nicht die „Optimierung“ im Fokus, sondern das liebevolle Wahrnehmen des eigenen Gesichts.

Zusätzlich dehnen wir Schultern und Nacken sanft und sorgen durch Atemübungen für innere Ruhe.

Eisschwimmen für Frauen

Urania im Dialog

Termin: Di, 21.01.2025, 19:30 – 21:00 Uhr

In Island ist es Tradition, dass Frauen sich versammeln, um gemeinsam in das kalte Wasser einzutauchen. Auch hierzulande erfreut sich das Eisschwimmen wachsender Beliebtheit. Es hat nicht nur positive Effekte auf das Wohlbefinden von Frauen, sondern fördert auch die Gesundheit. Studien belegen, dass der Kältereiz bei spezifischen Frauenleiden, wie z.B. Wechseljahrsbeschwerden, große Erleichterung bringen kann. Zudem stellt das gemeinsame Eisschwimmen in einer Frauengruppe ein kraftvolles und nährendes Erlebnis dar.

Der Vortrag vermittelt alle Grundlagen zum Eisschwimmen und ermutigt dazu, selbst diese Erfahrung zu machen. Bei Interesse kann ein Workshop für Anfängerinnen organisiert werden.

Mag.a Barbara Anderl ist österreichische Meisterin im Eisschwimmen und Gewinnerin der Bronzemedaille bei den Winterschwimm-Weltmeisterschaften in Tallinn 2024. Sie bietet im Badeschiff Eisschwimmen für Frauen an.

Porträtzeichnen mit Modell für Frauen zum Kennenlernen

Termin: Fr, 31.01.2025, 10:00 – 12:00 Uhr

Der Kurs ermöglicht Frauen, in entspannter Atmosphäre die grundlegenden Techniken des Porträtzeichnens zu erlernen. Wir beschäftigen uns mit Proportionen, Licht und Schatten, dem Ausdruck im Gesicht sowie den Eigenschaften der porträtierten Person. Wir experimentieren mit unterschiedlichen Stiften und Papierarten und testen verschiedene Methoden, um nach und nach unseren eigenen Stil und unsere Vorlieben zu entdecken. Das zentrale Ziel ist es, Unterstützung bei der individuellen künstlerischen Entwicklung zu bieten.

Ziele: Sie entwickeln verschiedene zeichnerische Ansätze und sind in der Lage, Ihr eigenes oder ein fremdes Gesicht auf Papier zu bringen. Im Verlauf des Kurses reflektieren Sie außerdem die praktischen-methodischen Aspekte der Umsetzung. Das Modellgeld ist im Kurspreis enthalten.

