VHS Wiener Urania – Mai-News: Fokus auf Wissenschaft

Was Sie schon immer über Schlaf wissen wollten

(Webinar)

Online – Termin: Mi, 14.05.2025, 18:00 – 19:30 Uhr

Warum schlafen wir eigentlich? Schlaf ist nicht nur eine passive Ruhephase, sondern ein aktiver Prozess, der für unsere physische und psychische Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Während wir schlafen, durchläuft unser Körper verschiedene Schlafphasen, die für die Erholung und das Gedächtnis wichtig sind. Mythen und veraltete Ansichten über Schlaf können oft zu schlafgestörten Verhaltensweisen führen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Schlafmangel das Risiko für zahlreiche Gesundheitsprobleme erhöhen kann, einschließlich Herzkrankheiten, Diabetes und Depressionen.

Durch gezielte Schlafedukation können viele dieser Probleme angegangen werden. Dabei lernen Teilnehmende, auf körperlicher und kognitiver Ebene zu entspannen und einfache Regeln für einen besseren Schlaf zu befolgen. Der Vortrag geht auf Fachbegriffe wie Schlafbiologie und Schlafhygiene ein und beleuchtet den Einfluss von Smartphones und Tablets auf die Schlafqualität. Expertin Dr. Kerstin Hoedlmoser, PhD, ist eine prominente Stimme auf dem Gebiet. Als Associate Professor am Centre for Cognitive Neuroscience (CCNS) an der Universität Salzburg forscht sie intensiv zu den Themen Schlaf und Kognition.

Technofeudalismus – Wie die digitale Macht das Weltgeschehen formt

Urania im Dialog

Termin: Fr, 16.05.2025, 16:30 – 17:30 Uhr

In einer zunehmend digitalisierten Welt stellt sich die Frage: Wer profitiert wirklich von der digitalen Transformation? Experten warnen vor einem neuen Technofeudalismus, bei dem große Technologieunternehmen und Plattformökonomien das gesellschaftliche und politische Gefüge dominieren. Diese Entwicklungen könnten nicht nur die demokratischen Strukturen gefährden, sondern auch direkte Auswirkungen auf unseren Alltag haben. In dieser Veranstaltung beleuchten wir aktuelle Machtverschiebungen und diskutieren, ob ein Ansatz wie der „Digitale Humanismus“ eine potenzielle Antwort auf diese Probleme sein kann. Nach einem Input durch führende Fachleute sind alle Teilnehmenden eingeladen, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

„Urania im Dialog“ zur aktuellen Lage in der Ukraine

Teil III der Reihe zu Österreichs Nachbarschaft gemeinsam mit dem IDM

Termin: Fr, 23.05.2025, 15:00 – 16:30 Uhr

Bringt das Jahr 2025 tatsächlich Frieden für die Ukraine? Die internationale Gemeinschaft hat durch finanzielle und militärische Unterstützung die Unabhängigkeit der Ukraine kürzlich gesichert, jedoch sind viele Herausforderungen geblieben. Der Wiederaufbau zerstörter Regionen und die Umsetzung umfangreicher Reformen, insbesondere in der Korruptionsbekämpfung und Demokratisierung, sind von großer Bedeutung für die künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine. In diesem Salon werden persönliche Eindrücke aus der Ukraine sowie ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung präsentiert.

Italien – Vorreiter des globalen Rechtsrucks

„Urania im Dialog“ zu Pressefreiheit in Österreich und Europa

Termin: Mo, 26.05.2025, 18:00 – 19:30 Uhr

Genau 100 Jahre nach Mussolinis Marsch auf Rom 1922 hat Giorgia Meloni mit ihrer postfaschistischen Partei „Fratelli d`Italia“ die Wahlen gewonnen und dient als erste weibliche Regierungschefin Italiens. Historisch betrachtet könnte Mussolinis Faschismus als Vorlage für andere autokratische Regime in Europa gewertet werden. Die heutige italienische Politik spiegelt ähnliche Tendenzen wider, da Meloni zusammen mit der Lega und Berlusconis Erben die Transformation Italiens hin zu einer illiberalen Demokratie vorantreibt. Lorenz Gallmetzer, ein erfahrener Journalist und Autor des Buches „Von Mussolini zu Salvini“, wird die Geschichte und aktuelle Dynamiken im italienischen politischen Leben beleuchten.

