VHS Wiener Urania – Neuigkeiten im April: Schwerpunkt auf Wissenschaft

Die Psychologie der Klimakrise – Wie wir uns und unsere Umwelt schützen

Urania im Dialog

Termin: Mi, 09.04.2025, 18:00 – 19:30 Uhr

In Zeiten globaler Krisen, wie der Klimakrise, stehen psychische Gesundheit und Wohlbefinden vor erheblichen Herausforderungen. In diesem Vortrag werden psychologische Phänomene beleuchtet, die mit der Klimaangst und unbewussten Abwehrmechanismen zusammenhängen. Zudem werden Wege zur „Klimaresilienz“ aufgezeigt, die es den Menschen ermöglichen, konstruktiv mit dem Klimawandel umzugehen. Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorge sind dabei von zentraler Bedeutung. Mag. Tobias Schabetsberger, ein erfahrener klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe, hat für „Psychologists for Future“ zahlreiche Vorträge und Workshops zur Klimapsychologie geleitet. Er wird sowohl aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren als auch praktische Strategien teilen, die Menschen helfen, ihre Emotionen und Ängste im Kontext der Klimakrise zu verarbeiten.

Medienlandschaft und Pressefreiheit in Österreich

Urania im Dialog

Termin: Di, 22.04.2025, 18:00 – 19:30 Uhr

Der Zustand des Journalismus ist in der heutigen digitalen Ära besorgniserregend. Mit der Zunahme von „alternativen Medien“, die häufig mit verzerrten oder falschen Informationen arbeiten, steht die vierte Gewalt unter Druck. Zuverlässige Informationen sind besonders in Zeiten gezielter Desinformation von hoher Bedeutung. Der Vortrag bietet Einblicke in die komplexe Medienlandschaft Österreichs und untersucht, wie Medien hierzulande arbeiten und welche Herausforderungen sie bewältigen müssen. Christian Kaserer, der ein Studium der Germanistik, Geschichte und Psychologie abgeschlossen hat, verbindet seine journalistischen Fähigkeiten mit seiner Tätigkeit als Lehrer in Wien und wird seine Perspektiven zur aktuellen Medienlage teilen.

„Die Hölle glitzert hell“ – Madagaskar, Hauptlieferant von Mica/Glimmer

Urania im Dialog

Termin: Do, 24.04.2025, 19:30 – 21:00 Uhr

Der Vortrag widmet sich dem Rohstoff Mica, einem wichtigen Bestandteil in vielen Kosmetik- und Elektronikprodukten, und beleuchtet die oft inakzeptablen Bedingungen, unter denen dieser in Madagaskar abgebaut wird. Wenige Menschen sind sich der weitreichenden Bedeutung und der Probleme dieses Rohstoffes bewusst. Der mehrfach ausgezeichnete Fotograf und Filmemacher Simon Kupferschmied teilt seine Erfahrungen aus seinen Reisen zu Mica-Minen und bietet auch praktische Tipps zur Reisefotografie an.

Tierschutz und Fleischkonsum – wie passt das zusammen?

Urania im Dialog

Termin: Mi, 30.04.2025, 18:00 – 19:30 Uhr

In Österreich werden täglich Tausende Tiere für die Fleischproduktion geschlachtet. Doch unter welchen Bedingungen leben diese Tiere? Gibt es ein ethisch vertretbares Schnitzel? Nina Decker vom VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN beleuchtet die Herausforderungen und Missstände in der Nutztierhaltung in Österreich und regt zu einer offenen und lösungsorientierten Diskussion an.

