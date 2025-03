Video: Die ausgelassene Feierlichkeiten am Faschingdienstag in Graz

Der Faschingdienstag wurde in der steirischen Landeshauptstadt Graz traditionell bunt und ausgelassen gefeiert. Tausende Närrinnen und Narren strömten in die Grazer Innenstadt, um gemeinsam ein unvergessliches Fest zu erleben.

GRAZ. Die jährliche Faschingsparty in Graz ist mittlerweile ein Fixpunkt für Partybegeisterte und Faschingsliebhaber aller Altersgruppen. Von himmlischen Engerln und teuflischen Teufeln über kreative Aliens bis hin zu fruchtigen Kostümen wie Erdbeeren oder Trauben war alles vertreten. Das Bermudadreieck, das sich aus dem Färberplatz, Mehlplatz und Glockenspielplatz zusammensetzt, verwandelte sich ab 13:30 Uhr in ein farbenfrohes Meer aus Kostümen und guter Laune. Die Feierlichkeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden, und die Begeisterung der Besucher war unübersehbar: Zum Beispiel sorgte eine Gruppe von Schlümpfen für Lacher, da ihr Motto lautete: „Blauer werden!“

Mit einem DJ und einer ausgelassenen Stimmung tanzten die Feierwütigen der Fastenzeit entgegen. Die gute Laune hielt bis weit nach Sonnenuntergang an und machte den Faschingsdienstag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer.

Eine Version von Mario und Luigi sorgte mit dem Motto „keine Prinzessin retten, sondern den Fokus auf Vollabsturz“ für Aufsehen und viele Lacher unter den Anwesenden.

Diese Faschingsparty im Grazer Bermudadreieck hat sich über die Jahre hinweg als fester Bestandteil des steirischen Veranstaltungskalenders etabliert. Jedes Jahr zieht sie zahlreiche Faschingsbegeisterte aus nah und fern an. Auch in diesem Jahr wurde voller Freude gefeiert, gelacht und getanzt, sodass die Vorfreude auf die nächste Faschingssaison bereits jetzt spürbar ist.

Die besten Fotos von der Faschingsparty in Graz:



