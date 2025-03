Video und Fotos: Gesellige Promis versammeln sich beim Bauernbundball 2025

„Ein geselliges Fest in der Steiermark“: Dieses Motto erfüllte den Bauernbundball 2025, bei dem sich zahlreiche prominente Gäste ein Stelldichein gaben. MeinBezirk wollte herausfinden: Was ist Ihr Lieblingswein – Weiß oder Rot? GRAZ/STEIERMARK. Der Bauernbundball, der regelmäßig etwa 16.000 Besucher in die Messe Graz zieht, bietet nicht nur eine Plattform für gesellschaftliche Interaktion, sondern ist auch bekannt dafür, dass zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilnehmen. Bei dieser festlichen Gelegenheit mischte sich das Team von MeinBezirk unter die Gäste und sprach mit ihnen über das begehrte Thema des Abends: den köstlichen steirischen Wein, der nicht nur für sein hervorragendes Aroma, sondern auch für seine tief verwurzelte Tradition bekannt ist. Siehe auch Alarm beim ORF: Weißmann schlägt weitere drastische Sparmaßnahmen vor! Die Frage aller Fragen: Rot oder Weiß? Eine essentielle Frage, die Weinliebhaber oft beschäftigt: Bevorzugen Sie Rot- oder Weißwein? Für den scheidenden Bauernbundobmann Franz Titschenbacher ist die Antwort eindeutig: „Mein Favorit ist der Sauvignon Grauburgunder.“ Diese Wahl teilt er mit seiner Nachfolgerin Simone Schmidbauer, die betont: „Sauvignon ist meine große Leidenschaft.“ Für den ehemaligen Fußballspieler und GAK-Ehrenpräsidenten Rudi Roth ist die Entscheidung einfach: „Ich trinke Rotwein, denn er passt perfekt zu den Vereinsfarben.“ Der Landeshauptmann von Steiermark, Mario Kunasek, hingegen zeigt sich flexibel: „Ich greife oft zu Weißwein, bin aber auch ein Biertrinker,“ gesteht er lachend. Sängerin Jazz Gitti bringt es knapp auf den Punkt: „Ob weiß oder rot, das ist mir egal, solange es gut schmeckt.“ Siehe auch VW und IG Metall setzen Tarifgespräche fort: Was erwartet uns jetzt? Hier finden Sie weitere Galerien: So glamourös wurde am Bauernbundball 2025 gefeiert. Fotos vom Bauernbundball in Graz 2025. Ein Best-Of aus der Fotobox, präsentiert von Spar.



