Heute möchten wir unseren aufrichtigen Dank an Woody’s Stadlbar aussprechen. Ihre Gastfreundschaft hat unseren Frühschoppen zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ein besonderer Dank geht auch an Mark Jammernegg, dessen großartige Unterstützung maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen hat. Wir schätzen die Teilnahme all unserer Freunde, Spender und neuen Mitglieder, die diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht haben.

Der Frühschoppen war nicht nur gesellig, sondern zog sich auch bis spät in die Abendstunden, was die gute Stimmung unter den Anwesenden unterstrich. Es war ein wunderbarer Anlass, um alte Freunde zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen. Besonders freut uns, dass wir eine großzügige Spendensumme zugunsten der Kinder im Behindertenheim Lechena sammeln konnten. Vielen Dank im Namen der Kinder für jede Spende und jede helfende Hand, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen hat.

Für diejenigen, die diesmal nicht dabei sein konnten, gibt es Grund zur Vorfreude: Unser nächstes Event steht bereits in der Planung. Wir laden alle herzlich ein, sich uns anzuschließen und Teil dieser wertvollen Gemeinschaft zu werden. Gemeinsam setzen wir uns für die Unterstützung benachteiligter Kinder ein und schaffen ein Umfeld, in dem jeder willkommen ist.

In den letzten Jahren hat die Unterstützung für Einrichtungen wie das Behindertenheim Lechena stetig zugenommen. Laut aktuellen Statistiken ist es unerlässlich, die Öffentlichkeit über die Bedürfnisse dieser Kinder zu sensibilisieren und sie durch Veranstaltungen wie diese zu unterstützen. Wir sind dankbar für jeden, der sich unserer Mission anschließt, und freuen uns auf zahlreiche weitere Gelegenheiten, in denen wir gemeinsam Gutes tun können.

Bleiben Sie informiert und folgen Sie uns für die neuesten Updates über kommende Veranstaltungen. Ihre Beteiligung ist der Schlüssel zu unserem Erfolg und hilft uns, das Leben vieler Kinder nachhaltig zu verbessern. Wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal zu sehen!





