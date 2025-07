Vielfältige Gegenaktionen: Ende Juli marschieren Neo-Nazis aus ganz Europa durch Wien

Am Samstag, den 26. Juli, versammeln sich rechtsextreme Gruppierungen aus ganz Europa in Wien. Die Identitäre Bewegung Österreichs hat zur Demonstration aufgerufen. Mehrere Gegenaktionen sind bereits in Planung.

WIEN. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung Österreichs hat eine Demonstration für den 26. Juli in Wien angekündigt. Diese Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal statt und wird auf verschiedenen linken Plattformen als „Remigrations“-Demo bezeichnet. Der Begriff spielt auf eine rückwärtsgewandte Ideologie an, die Migration als Bedrohung ansieht und eine Umkehr dieser Trends propagiert.

Im vergangenen Jahr nahmen neben österreichischen Rechtsextremen auch Gleichgesinnte aus anderen europäischen Ländern teil, so berichten antifaschistische Organisationen. Dabei handelte es sich um rechtsextreme und neofaschistische Gruppen aus Italien, der Schweiz und Deutschland. Die Landespolizeidirektion hat die angekündigte Demonstration offiziell bestätigt.

„Informationskampagne zu Migration“

Die rechtsextreme Kundgebung ist offiziell unter dem Titel „Information und Aufklärung der Passanten über die Wiener Asyl- und Migrationspolitik“ angemeldet. Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Die Veranstaltung soll von 13 bis 21 Uhr dauern und vom Karl-Lueger-Platz starten. Die Route führt durch die Innere Stadt, einschließlich des Stephansdoms, bis zur Abschlusskundgebung am Am Gestade. Entlang der Strecke sind mehrere Standkundgebungen angemeldet, die zusätzliche Ablenkung schaffen sollen.

Die Polizei Wien hat erklärt, dass es derzeit keinen Grund gibt, eine solche Veranstaltung zu untersagen, solange keine konkreten Hinweise auf Straftaten vorliegen. Jedoch werden alle ähnlichen Veranstaltungen vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) überwacht. Bei Regelverstößen, wie dem Zeigen des Hitlergrußes, wird die Polizei umgehend eingreifen.

Gegenveranstaltungen müssen mindestens 48 Stunden im Voraus angemeldet werden. Die Einsatzplanung der Polizei ist derzeit noch in Arbeit, jedoch laufen bereits Aufrufe zu Gegenaktionen über Social Media, vor allem unter dem Titel „Wien nimmt Platz“.

„Kein Platz für Rechts“

Die Antifa Wien ruft dazu auf, die „menschenverachtende Demonstration zu blockieren und zu stören.“ Geplante Gegenproteste finden an mehreren Standorten statt, genaue Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Auch die internationale demokratische NGO Attac hat seine Teilnahme an den Protesten gegen die rechtsextreme Demo am 26. Juli angekündigt.

Ein Parteilokal der Identitären Bewegung befindet sich in Margareten, nur wenige Schritte entfernt vom neuen queeren Zentrum Wiens, Qwien. Dieses rechtsextreme Zentrum hat in der Vergangenheit bereits für Aufregung gesorgt. Lena Nanut, Sprecherin gegen Rechtsextremismus der Grünen Margareten, berichtet, dass die Identitären in der Vergangenheit am Vorabend ihrer Demo „gefeiert“ haben, was jedoch in diesem Jahr durch ein überparteiliches Straßenfest verhindert werden soll. Die Grünen unter Bezirksvorsteher Michael Luxenberger, das Qwien sowie andere Parteien planen eine Vielzahl von Aktivitäten, um zu zeigen, dass Margareten bunt, vielfältig und solidarisch ist und hier kein Platz für rechtsextreme Hetze sein darf.

„Die rechtsextremen Identitären haben bereits in der Vergangenheit mit Hetze und rassistischen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Daher gibt es in Margareten keinen Platz für diese Ideologien. Wir halten zusammen und zeigen, dass wir eine offene Gesellschaft sind,“ betont Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne). Das Straßenfest findet in der Siebenbrunnengasse 26-31 statt und wird Snacks, Getränke, Musik und eine Dragshow bieten.

