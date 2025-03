Vielfältige Themen: Die Stimme der Jugend zählt

LANDECK (jota). Der diesjährige Bezirksredewettbewerb in Landeck war ein leuchtendes Beispiel für die Kreativität und das Engagement junger Menschen. Die Vielzahl an Themen, die die Teilnehmer ansprachen, spiegelte eindrucksvoll die gesellschaftlichen Anliegen und Hoffnungen der Jugend wider. Wie auch in den vorherigen Jahren war das Niveau der Reden außerordentlich hoch, was die Auswahl der Gewinner zu einer echten Herausforderung machte.

Norbert Zangerl und Mario Pircher, die unverzichtbaren Organisatoren dieses 72. Wettbewerbs, freuten sich über die rege Teilnahme und die positive Resonanz.

„Es ist schön, wenn sich junge Menschen trauen, ihre Meinung zu sagen“,

erklärten sie und betonten die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die persönliche Entwicklung der Teilnehmer. Die Jury, unter dem Vorsitz von Dr. Wilfried Siegele, der bereits zum 28. Mal die Verantwortung übernahm, hatte es alles andere als leicht. Unterstützt wurde die Jury von Maria Krismer, Elisa Schöpf, Philipp Pflaume und Tanja Thurner, die die originellen Beiträge bewerteten.

Vielfältige Themen

Die breiten Themen, die die Jugendlichen behandelten, zeugen von einem tiefen Verständnis für relevante gesellschaftliche Fragen. Rosa Salzgeber von der PTS Prutz überzeugte mit ihrer Rede „Philosophie oder mehr?“ und wurde mit dem Titel der „Klassischen Rede der Polytechnischen Schulen“ ausgezeichnet. Daniel Öttl, ebenfalls von der PTS Prutz, sprach über die „Zukunft“ und belegte den zweiten Platz. In der Kategorie Spontanreden ließ sich Rosa Salzgeber nicht nehmen und setzte sich auch hier gegen Anton Platter von der BHAK Landeck durch.

Lea Weiß von der TFBS Landeck erörterte die Herausforderungen einer Krebserkrankung im jungen Alter und wird die Region bei den Landeswettbewerben in Innsbruck vertreten. In der Kategorie der Höheren Schulen brillierte Zozan Bozkus von der BHAK Landeck mit ihrer Rede „Yabanci in der Heimat – Ausländerin hier“, während Emily Marlene Fiegl von der BAfEP Zams und Jakob Herovitsch von der BHAK Landeck den zweiten und dritten Platz belegten. Im Sprachrohr beeindruckte Lena Gandler von der HLW Landeck mit „Im Spiegel der Seele“ und erzielte den ersten Platz. Emily Mühlbacher von der BAfEP Zams folgte auf dem zweiten Platz.

Der Abend wurde durch den ersten offiziellen musikalischen Auftritt von „Anley“ aus Schönwies bereichert, während Moderation Kathrin Huber geschickt durch das Programm führte.

