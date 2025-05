Vielfältiges Angebot: Seniorenbüro konzentriert sich auf die Grazer Bezirke

Senior:innenbüro Graz: Naher dran am Leben der älteren Generation

GRAZ. Das „Senior:innenbüro der Stadt Graz“ bietet älteren Menschen nicht nur Beratung sondern auch zahlreiche Freizeitangebote. Um die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren besser zu bedienen, wird der Fokus verstärkt auf die lokalen Bezirke und Stadtteilzentren gelegt. „Seniorinnen und Senioren haben sich im Laufe der Zeit verändert – und wir passen unsere Angebote entsprechend an. Unser Ziel ist es, aktiv in die Stadtteile zu gehen, insbesondere um der Vereinsamung entgegenzuwirken“, erklärt Andrea Fink, die Leiterin des Sozialamts. Studien zeigen, dass soziale Isolation unter älteren Menschen ein wachsendes Problem darstellt, weshalb die Initiative für eine engere Verbindung zur Gemeinschaft von besonderer Bedeutung ist.

Das umfangreiche Angebot reicht von kulturellen Exkursionen über kreative Workshops bis hin zu Gesundheitsprogrammen, die oft in Kooperation mit engagierten Ehrenamtlichen stattfinden. „Ich bin stolz auf mein Team, das mit viel Engagement und Herz den Seniorinnen und Senioren zur Seite steht“, sagt Tina Roth, die Referatsleiterin. Die Flexibilität der Angebote ermöglicht es, direkt auf aktuelle Bedürfnisse einzugehen, die im Austausch mit der Zielgruppe identifiziert werden. Zudem sind diese Angebote in der Regel kostengünstig oder sogar kostenlos.

Digitale Teilhabe und Verkehrsunterstützung

Zu den wichtigsten Initiativen gehört die Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen. Bisher wurden 132 Beratungstermine an 15 Standorten angeboten, um Senioren bei der Nutzung von Smartphones und Online-Diensten zu unterstützen. Ein weiteres bemerkenswertes Angebot ist der Taxikostenzuschuss für mobilitätseingeschränkte Personen, der als Scheckkarte erhältlich ist und jährlich bis zu 72 Fahrten zu einem ermäßigten Preis gewährleistet. Darüber hinaus bietet die „Senior:innen-Card“ Menschen ab 55 Jahren, die bereits in Rente sind, ermäßigte Eintritte zu kulturellen Veranstaltungen, darunter auch die Urania und die Vereinigten Bühnen. In Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer findet dreimal jährlich das Café Graz statt, ein Treffpunkt für soziale Interaktion.

Das aktuell laufende Programm erstreckt sich bis Ende Juni; ein neues Programmheft für die zweite Jahreshälfte wird ab Mitte Juni in den Servicestellen, im Rathaus sowie online bereitgestellt. Anmeldungen sind ab dem 23. Juni möglich.

Weitere Informationen, Serviceangebote und Kontaktdetails finden Sie unter graz.at/senioren.

