Das Saatgutfest begeistert erneut mit einer Vielzahl von Kultursamen und wird bereits zum zwölften Mal gefeiert. Der Termin für dieses beliebte Event ist der 1. März, und der Veranstaltungsort ist der Lendhafen in Graz. GRAZ. Am 1. März von 10 bis 16 Uhr findet das zwölfte Grazer Saatgutfest statt, ein Highlight für alle Pflanzenliebhaber und Umweltbewussten. Es ist ein Ort zum Schenken und Tauschen, der die Bedeutung der Saatgutvielfalt in den Vordergrund stellt. „Saatgut ist die Grundlage unseres Essens – eine essentielle Bedingung für die Zukunft unserer Gesellschaft“, betonen die Organisatoren. Angesichts von Herausforderungen wie dem Klimawandel und der stetig schwindenden natürlichen Ressourcen ist es besonders wichtig, die Diversität der Kulturpflanzen zu bewahren und damit eine nachhaltige Zukunft zu fördern. Siehe auch Hollywood in Flammen: L.A.s verheerende Brände bedrohen die Traumfabrik! Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, samenfestes Saatgut unterschiedlichster Gemüse, Kräuter, Heilpflanzen und Blumen zu tauschen und zu verschenken. Diese Initiative trägt dazu bei, die Abhängigkeit von der Agrarindustrie zu verringern und den Erhalt von Kulturpflanzen auch für zukünftige Generationen zu sichern. Der Trend zu nachhaltiger Landwirtschaft und lokalem Anbau hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, und Veranstaltungen wie das Saatgutfest leisten dazu einen wertvollen Beitrag. So funktioniert es Die Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, eigenes Saatgut aus ihrem Garten mitzubringen, um es zu verschenken oder zu tauschen. Zudem wird ein Basisangebot von Saatgut durch das Forum Urbanes Gärtnern, das Alternativreferat der Österreichischen Hochschüler:innenschaft an der Uni Graz und diverse Grazer Gemeinschaftsgärten bereitgestellt. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Steckholztisch, an dem beliebte Obstsorten wie Ribisel, Beerenkiwis, Maulbeeren und winterharte Feigen verschenkt werden. Siehe auch Knesset-Abgeordnete setzen sich bei Villach für Solidarität ein – Was das für die Zukunft bedeutet! In diesem Jahr wird auch eine Delegation des Magház Netzwerks aus Ungarn anwesend sein, die sich seit Jahren für die Erhaltung der Saatgutvielfalt und eine nachhaltige Landwirtschaft engagiert. Für Grazerinnen und Grazer, die keinen eigenen Garten oder Balkon besitzen, wird erneut eine Gemeinschaftsgartenbörse angeboten, um auch ihnen den Zugang zu frischem Gemüse und Kräutern zu ermöglichen. Der Eintritt zu diesem nachhaltigen Fest ist frei. Die Organisatoren freuen sich über freiwillige Spenden, um die Veranstaltung zu unterstützen. Das könnte dich auch interessieren: Siehe auch Vonn kündigt überraschendes Karriereende für Olympia 2026 an – Was steckt dahinter? Schanzlwirt startete mit Neueröffnung in neue Ära Eisperle hat ab sofort wieder geöffnet Ulli übernimmt das Steuer im P77 zur Freude der Stammgäste

In this rewritten version, additional context has been provided regarding the significance of the event, trends in sustainable agriculture, and the role of community involvement, all while maintaining the essential details of the original content.





Source link