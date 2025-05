Vielseitiges Programm: Musik, Film und Kunst beim „Red Shoes Festival“ in Wien

Das „Red Shoes Festival“ präsentiert eine aufregende Mischung aus zeitgenössischen literarischen, filmischen und musikalischen Werken im 15. Wiener Gemeindebezirk.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Kulturbegeisterte freuen sich auf das „Red Shoes“ Festival, das vom 16. bis 18. Mai im Stadtraum Mitte 15, Rustensteg 1, stattfinden wird. Hier wird eine abwechlungsreiche Palette an künstlerischen Darbietungen geboten, die Film, Musik und Literatur umfasst. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die Werke talentierter Künstler und Künstlerinnen hautnah zu erleben.

Der erste Festivalabend beginnt am Freitag um 19 Uhr mit einem mitreißenden Tango-Programm der Akkordeonistin Heidelinde Gratzl. Im Anschluss wird Albin Paulus, ein Spezialist für Instrumentenrekonstruktion, auf humorvolle Weise seine außergewöhnliche Arbeit präsentieren. Den Abschluss des Eröffnungstags bildet die Komödie „Alles Anders hinterm Deich“, inszeniert von Siri Laube. Diese Darbietungen versprechen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Erlebnis für alle Anwesenden.

Bunte Mischung

Am Samstag stehen unter anderem Solo-Performances des Gitarristen Bukhard Stangl sowie der Flötenspielerin Diana Hannappi auf dem Programm. Außerdem wird das Duo Stewart und Stangl mit ihrer musikalischen Collage zum Thema „Gegensätze ziehen sich an“ die Besucher begeistern. Am Abend erwartet die Zuschauer dann die Dokumentation „Hans Tschiritsch, der Klangkünstler“, unter der Regie von Hubert Silecki. Diese faszinierenden Film- und Musikbeiträge sind eine Hommage an die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen, die das Festival auszeichnet.

Der Sonntag beginnt bereits um 11 Uhr mit einem besonders regen Programm für Kulturinteressierte. An diesem Tag werden alle Bereiche der Kultur, darunter Lyrik, Musik, Kunst, Film und Tanz, zusammengeführt und bieten eine lebendige und vielfältige Festivalkultur. Das Abschlussprogramm verdeutlicht die bunte Mischung der Veranstaltungsreihe und lädt alle Besucher zum gemeinsamen Feiern ein. Für Details zum Programm des „Red Shoes. Festival für Kunst- und Musikschaffende der Gegenwart“ steht die Website bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, was das Festival noch zugänglicher macht.



