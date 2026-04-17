Vienna City Marathon 2026: Polizei und Blaulichtorganisationen legen umfangreiches Sicherheitskonzept vor

Polizei und Einsatzorganisationen präsentieren Sicherheitskonzept für Vienna City Marathon 2026

Für den 43. Vienna City Marathon am Wochenende sieht sich die Polizei nach eigenen Angaben vorbereitet. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten werden während der Veranstaltung im Dienst sein.

Das Einsatz- und Sicherheitskonzept wurde mit den beteiligten Blaulichtorganisationen ausgearbeitet und am Freitag von Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl vor dem Wiener Rathaus präsentiert.

Angepasstes Sicherheitskonzept und Einsatzschwerpunkte

Aufgrund von Streckenänderungen wurden Anpassungen am Sicherheitskonzept vorgenommen. Einsatzkommandantin Andrea Anders von der Landesverkehrsabteilung Wien erläuterte, dass es kleine Änderungen entlang der Marathonstrecke gebe und es daher auch Änderungen beim sicherheitspolizeilichen Einsatzkonzept gab.

Ein großer Schwerpunkt des Einsatzes liegt laut Anders auf Verkehrsleitmaßnahmen wie Ab- und Umleitungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung der Veranstaltung mit hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern.

Beim Marathon werden neben der Landesverkehrsabteilung auch Polizistinnen und Polizisten der Fahrrad-, Wasser- und Flugpolizei eingesetzt. Zudem kommen Kräfte der Bereitschaftseinheit sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz und des Landeskriminalamts zum Einsatz, unterstützt von Drohnen-Operatoren.

Aussagen von Innenminister und Landespolizeipräsident

Innenminister Gerhard Karner erklärte, es gebe aufgrund internationaler Ereignisse und der geopolitischen Lage eine erhöhte Gefährdungslage. Gleichzeitig betonte er, es gebe keine konkrete Gefährdungslage.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl verwies darauf, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und dem Veranstalter des Vienna City Marathon seit vielen Jahren bestehe. Polizei, Stadt Wien und Veranstalter würden jedes Jahr das Sicherheitskonzept weiterentwickeln, die Lage analysieren und gezielte Schwerpunkte setzen. Die Sicherheit von Teilnehmenden und Fans habe dabei oberste Priorität.

Rotes Kreuz im Einsatz

Für die volle Marathondistanz am Sonntag liegen 13.000 Anmeldungen vor. Insgesamt gab es für die diversen Bewerbe am Samstag und Sonntag 49.000 Anmeldungen, die laut Bericht einen Rekord darstellen.

Landesrettungskommandant Georg Geczek erklärte, das Rote Kreuz werde am Sonntag mit 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz sein, ein Großteil davon ehrenamtlich. Als Herausforderung nannte er, trotz Verkehrseinschränkungen Notfallorte in kurzer Zeit zu erreichen.

Verkehrssperren und Einschränkungen

Der Marathon am Sonntag und weitere Laufveranstaltungen ab Samstag führen zu vielen Verkehrssperren in Wien. Laut ÖAMTC ist die Wiener Ringstraße zwischen Stadiongasse und Schottengasse von Freitag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 20.00 Uhr, durchgehend gesperrt.