Vienna Pride 2025: Die kreativsten Outfits der Regenbogenparade

Bunt, bunter, Pride! Bei der diesjährigen Regenbogenparade gab es wieder jede Menge zu sehen. Die Outfits waren ein regelrechter Hingucker.

WIEN. „Nicht kleckern, sondern klotzen“ lautet das Motto zahlreicher Teilnehmenden der Wiener Regenbogenparade, die sich in diesem Jahr erneut als ein farbenfrohes und energiegeladenes Fest der Liebe und Akzeptanz präsentierte. Mit viel nackter Haut, schillernden Kostümen und leuchtenden Farben zogen die Teilnehmenden durch die Straßen. Diese kreativen Kostümierungen zählen zu den Highlights der Parade und sind Ausdruck individueller Freiheit und Diversität.

Einmal im Jahr verwandelt sich Wien in ein Zentrum der Vielfalt, während die Stadt die LGBTIQ-Community feiert. Die Vienna Pride setzt ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Gleichheit, wobei die Regenbogenparade als größte Demonstration des Landes gilt. Die zentrale Botschaft lautet: Jeder Mensch darf sein, wer er ist, und lieben sowie leben, wie er möchte. Bei diesem Anlass versammeln sich zehntausende von Menschen, um Solidarität mit der LGBTIQ-Community zu zeigen und für die Rechte und Sichtbarkeit aller zu kämpfen.

Egal ob nur durch Bodypainting bekleidet, mit Maskierung, halb nackt oder als Dragqueen – bei der buntesten Parade des Jahres zählt, was gefällt. Diskriminierung hat hier keinen Platz, und die Veranstaltung ist ein deutliches Zeichen für Toleranz und Freiheit.

Gedenken an Graz

Allerdings wurde die diesjährige Regenbogenparade auch von einem tragischen Ereignis überschattet. Nur wenige Tage zuvor erschütterte ein Amoklauf Graz, was die Teilnehmenden dazu bewog, die Parade mit einem Schweigemarsch zu beginnen. An der Spitze des Demozugs wurde ein Transparent mit der Botschaft „Unsere Herzen sind in Graz“ über die Ringstraße gespannt. Dieses Gedenken zeigt, wie wichtig Gemeinschaft und Unterstützung in schweren Zeiten sind.

Diese bewegende Veranstaltung hat nicht nur das Bewusstsein für LGBTIQ-Themen geschärft, sondern auch den Tourismus in Wien ankurbelte, mit Zeitungen, die Berichte über die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Pride verkündeten. Dennoch gab es auch Herausforderungen: Einige Unternehmen zogen ihre Sponsorenunterstützung zurück, während politische Vertreter von den NEOS ihre Teilnahme absagten.

Mehr zur Regenbogenparade 2025:

In den nächsten Jahren wird es entscheidend sein, dass die Pride-Bewegung zwar weiter wächst, aber auch auf gesellschaftliche Herausforderungen reagiert, um die Vielfalt in der Stadt zu bewahren.