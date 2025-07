Vienna Walking Week: Stadturlaub für die Wiener Bevölkerung gestartet

Die Vienna Walking Week lädt bis zum 26. Juli unter dem Motto „Tourismus für Einheimische“ zu thematischen Stadtspaziergängen durch Wien ein – ganz ohne Anmeldung. Ziel ist es, die Stadt aus neuen Perspektiven zu entdecken und das Urlaubsgefühl vor der Haustür zu erleben, wie Initiator Eugene Quinn betont.

WIEN. Heuer steht statt Fernreisen die Stadtflucht im besten Sinne auf dem Programm: Die Vienna Walking Week lädt bereits zum sechsten Mal dazu ein, Wien auf eine neue Art zu entdecken. Initiiert vom Kollektiv Whoosh, bietet dieses beliebte Projekt täglich von nun bis zum 26. Juli geführte Stadtspaziergänge mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten – und das ganz ohne Reservierung.

Wien abseits von Sisi und Schnitzel

„Wir wollen eine moderne, offene und liberale Stadt zeigen. Also auch demonstrieren, dass Wien mehr ist als Grantigkeit, Schnitzel und Sissi“, erklärt Spaziergangsleiter Eugene Quinn. Der Brite hat bereits über 100 Touren entwickelt und versteht die Initiative nicht nur als Freizeitvergnügen, sondern auch als nachhaltige Alternative zum Flugurlaub. „Vielleicht ist es gar nicht notwendig, wegzufliegen. In Wien reicht es oft aus, mit der U-Bahn zu fahren, um ein Urlaubsgefühl zu bekommen.“ Diese Perspektive ist besonders in Zeiten von Klimawandel und Reisewarnungen relevant, da sie zur lokalen Wirtschaft und zum Erhalt von Kultur beiträgt.

Von Ottakring bis in die Nacht

Zum Auftakt am Freitag ging es durch den äußeren Teil Ottakrings und später durch Neubau – und ab 22 Uhr startet eine nächtliche Entdeckungstour vom Praterstern aus. Insgesamt wurden für dieses Jahr 17 neue Touren konzipiert. Die längste Tour führt im Rahmen einer fünfstündigen Bio-Wein-Wanderung über den Bisamberg und ist eine besonders beliebte Wahl unter den Teilnehmenden, die Natur und Kulinarik verbinden möchten.

Urlaub vor der Haustür

Die Teilnahme ist unkompliziert: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jede Tour kostet 10 Euro, das Wochenticket 50 Euro. Angesprochen werden vor allem Wienerinnen und Wiener – laut Quinn kommen nur rund zehn Prozent der Teilnehmenden aus anderen Regionen. Für viele ist dies die Möglichkeit, ihr eigenes Zuhause mit frischem Blick zu erleben – fernab von Alltag und Bekannten.

