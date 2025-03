ViennaBluesSpring: Blues-Highlights markieren den Frühlingsbeginn in Wien

Das Musikfestival „ViennaBluesSpring“ findet vom 20. März bis 31. Mai statt und bringt zahlreiche Blues-Größen auf vier Bühnen. Insgesamt sind 50 Konzerte geplant. Hier findest du alle wichtigen Details!

WIEN/INNERE STADT/WIEDEN/PENZING. Der Frühling bringt nicht nur warme Temperaturen, sondern auch den Blues nach Wien. In diesem Jahr wird das Festival „ViennaBluesSpring“ vom 20. März bis 31. Mai groß gefeiert. Sehr erfreulich: Das Programm umfasst insgesamt 50 Konzerte an vier verschiedenen Veranstaltungsorten. Die mitreißende Musik erklingt in den beiden Museen der Wien Holding, dem Haus der Musik und dem Mozarthaus Vienna im ersten Bezirk, sowie im Theater Akzent in Wieden und im Reigen in Penzing, die allesamt für ihre hervorragende Akustik bekannt sind.

Ein besonderes Highlight des Festivals ist der US-Gitarrist Bernard Allison, der am 15. April im Reigen auftreten wird. Im Rahmen seiner Welttournee wird er die Songs seines Vaters, der Blues-Legende Luther Allison, neu interpretieren und damit den Fans eine besondere Hommage bieten. Zudem wird der österreichische Gitarrist und Komponist Mario Berger am 26. März im Mozarthaus Vienna auftreten, wo er unter anderem Variationen von Mozarts „Zauberflöte“ präsentieren wird.

In diesem Jahr startet das Festival mit einem Pre-Opening am 18. März, bei dem der legendäre Bassist David Ellefson mit seiner Band im Reigen auftritt. Am darauffolgenden Tag findet die traditionelle Open-House-Blues-Session statt, geleitet von Herby Dunkel. Am 22. März wird die Hamburg Blues Band zu Gast sein, begleitet von Stargästen wie Vanja Sky und Krissie Matthews, was die Vorfreude auf das Festival weiter steigert.

Blues unplugged im Mozarthaus

Das Motto „Blues unplugged“ wird im Mozarthaus Vienna gelebt: Am 26. März spannt Mario Berger in seinem Programm „From Mozart to…“ einen musikalischen Bogen von der Klassik bis zur Weltmusik. Am 27. März wird das Duo Gottfried D. Gfrerer und Martin Spengler die Bühne betreten und am 28. März folgt die „Boogie Lady Show“ mit Cili Marsall und Katharina Alber.

Am 3. Mai wird im Haus der Musik die Wiener Band „Leopold.Wien“ mit ihrem poetisch-musikalischen Programm „Die Liebe und das Wirtshaus“ auf der Bühne stehen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Palmsonntag, dem 13. April, an dem die Mojo Blues Band im Theater Akzent zur „New Orleans Rhythm & Blues Fiesta“ einlädt, unterstützt durch Live-Bläser.

Legenden des Blues im Reigen

Nach Bernard Allison wird Miller Anderson am 22. April im Reigen zu sehen sein, und zwar im Rahmen seiner „Woodstock 55th Anniversary Tour 2025“. Vanja Sky tritt nicht nur mit der Hamburg Blues Band auf, sondern auch mit ihrer eigenen Band am 13. Mai im Reigen.

Das Festival verspricht spannende Auftritte auch von heimischen Größen wie Raphael Wressnig & Soul Gift mit Gisele Jackson (4. April), Tom Müller & Band mit Lilli Kern (23. April), und Katharina Alber, die am 25. April mit „Boogie & Blues Spectacular: Young Stars meet Legends“ auftritt.

Festivalpässe für die ViennaBluesSpring-Konzerte im Reigen kosten 340 Euro, während der Zehner-Pass für zehn ausgewählte Konzerte 200 Euro beträgt. Einzel-Tickets können jederzeit online über wien-ticket.at sowie für das Theater Akzent auf akzent.at erworben werden. Das komplette Festivalprogramm findest du auf der offiziellen Website unter viennabluesspring.org.

