ViennaUP 2026: Aufbruch in die digitale Zukunft mit Künstlicher Intelligenz und Healthtech im Fokus

ViennaUP 2026: Startup-Festival in Wien mit Fokus auf KI und Healthtech

Das Startup-Festival ViennaUP findet 2026 zum sechsten Mal in Wien statt. Initiiert wurde das Format von der Wirtschaftsagentur Wien.

Im Mittelpunkt des fünftägigen Programms stehen Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Healthtech. Insgesamt sind über 65 Veranstaltungen an unterschiedlichen Standorten in der Stadt geplant.

Breites Programm zu Technologie, Impact und Wachstum

Die Programmschwerpunkte von ViennaUP 2026 umfassen KI und Healthtech, Impact-Themen, Finanzierungsthemen sowie Lösungen für Wachstumsfragen internationaler Startups. Auf der Agenda stehen Treffen mit Investoren und Expertinnen und Experten, Pitching-Formate und Networking-Möglichkeiten.

Ein Teil der Vorträge richtet sich mit grundlegenden Themen an alle Gründerinnen und Gründer. Zu den angekündigten Titeln zählen „The Perfect Pitch: How to Create Interest in You and Your Big Idea“ und „Do it right: Basics for company founding in Vienna“.

Healthtech und Digitale Gesundheit im Fokus

ViennaUP 2026 sieht eigene Programmpunkte im Themenbereich Gesundheit vor. Dazu gehört die Diskussionsrunde „From Pitch to Patient: How Digital Health and AI actually make it into Practice“, in der die Anwendung digitaler Gesundheitsprodukte und Künstlicher Intelligenz im medizinischen Alltag behandelt wird.

An dieser Runde nimmt unter anderem das Startup „CheckEye“ aus der Ukraine teil. Das Unternehmen nutzt KI zur Analyse von Augenhintergrundbildern und versucht, Erkrankungen wie die diabetische Retinopathie frühzeitig zu erkennen.

Connect Day, Impact Days und internationales Rahmenprogramm

Zu den Programmhöhepunkten von ViennaUP 2026 zählt der „Connect Day“. Dort können sich über 1.000 Gründerinnen und Gründer direkt mit Investoren und Unternehmen austauschen.

Mit den „Impact Days“ werden soziale und ökologische Businessmodelle in den Mittelpunkt gestellt. Ergänzt wird das Angebot durch den „World Summit Awards Global Congress“ im Rahmenprogramm, zu dem mehr als 400 internationale Entrepreneurs und Interessierte aus Digitalwirtschaft, Technologie und Impact nach Wien kommen.

Investitionen und Arbeitsplätze im Zusammenhang mit ViennaUP

Laut Wirtschaftsagentur Wien lassen sich rund 7,6 Millionen Euro an Investitionen durch neu angesiedelte Startups im Jahr 2025 auf die ViennaUP zurückführen. Durch diese Investitionen seien 2025 insgesamt 148 neue Arbeitsplätze entstanden.

Ebenfalls nach Angaben der Wirtschaftsagentur kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ViennaUP 2025 aus 95 Ländern.