Vier Gemeinden laden zum gemeinsamen Gebet ein: Erster Straßenkreuzweg in Simmering

Erstmals findet in der Fastenzeit ein Kreuzweg auf der Straße statt. Vier Pfarren in Simmering laden dazu ein, an vier Stationen über das Handeln Jesu nachzudenken. Unter dem Titel „Mit Jesus auf dem Weg“ findet der erste Straßenkreuzweg in Simmering am Freitag, den 21. März 2025, statt.

Gemeinsam gehen Menschen der Pfarren Altsimmering, Kaiserebersdorf, St. Benedikt am Leberberg und Hl. Klemens Maria Hofbauer durch Simmering auf den Weg, um zu beten und ihre Gedanken zu teilen. An vier Stationen stehen die Themen „Jesus sprengt Fesseln“, „Jesus hilft auf“, „Jesus heilt“ und „Jesus ist Hoffnung“ im Mittelpunkt des Geschehens. Bei jeder Station wird das Handeln Jesu und sein Vorbild, das den Menschen und deren Bedürfnissen stets an erster Stelle steht, reflektiert.

Der erste Straßenkreuzweg beginnt am Freitag, den 21. März 2025 um 17:30 Uhr in der Pfarrkirche Kaiserebersdorf (Münnichplatz). Der Weg führt durch den Trpinpark und die Mailergasse zur Pfarrkirche St. Benedikt, wo die Veranstaltung ihren Abschluss findet und eine Agape im Pfarrzentrum folgt. „Ich lade alle Menschen in Simmering ein, sich gemeinsam mit Jesus auf den Weg zu machen“, ermutigt Dechant Christian Maresch alle Interessierten.

Aschermittwoch markiert den Beginn der Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, eine Zeit der inneren Einkehr und Umkehr. Diese Periode ist nicht nur eine Tradition in der christlichen Kirche, sondern auch eine Einladung zur Reflexion über das eigene Leben. „Warum müssen wir umkehren? Müssen wir überhaupt umkehren?“, fragt Dechant Christian Maresch. In unserer heutigen Gesellschaft, sowohl in der Kirche als auch im persönlichen Leben, gibt es viele Herausforderungen und Veränderungen, die notwendig sind. Die Fastenzeit oder auch österliche Bußzeit erinnert uns daran, dass ein Neuanfang stets möglich ist, weil Gott uns immer treu bleibt und reich an Güte und Barmherzigkeit ist. Vergebung und der Wunsch nach einem Neuanfang sind immer aufrichtige Möglichkeiten, die uns von Gott angeboten werden.

Praktiken während der Fastenzeit können von Verzicht, Gebet und Almosen bis hin zu verschiedenen Formen der Besinnung und des sozialen Engagements reichen. In vielen christlichen Gemeinschaften werden besondere Gottesdienste, Gruppenbesprechungen und gemeinschaftliche Aktivitäten angeboten, um die Fastenzeit zu einem bedeutsamen und erhellenden Zeitraum der spirituellen Erneuerung zu gestalten. Beispielsweise sind in vielen Pfarreien Fastenaktionen und Wohltätigkeitsveranstaltungen geplant, um Bedürftigen zu helfen und das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit zu schärfen.

Der Straßenkreuzweg und die damit verbundenen Themen sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Gemeinschaft und Glaube miteinander verbunden werden können. Sie stärken nicht nur die Bindung zwischen den Pfarreien, sondern laden auch jeden Einzelnen ein, aktiv und bewusst über das eigene Leben und die Botschaft Jesu nachzudenken. Nähere Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten in der Fastenzeit sind in den Pfarrbüros oder auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden erhältlich.