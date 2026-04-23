Vier Jahrzehnte Tschernobyl: Wie die Atomkatastrophe Vorarlbergs Umgang mit Radioaktivität prägte

Vorarlberg und Tschernobyl: Rückblick auf Folgen der Reaktorkatastrophe

Vier Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erinnern Messdaten, politische Reaktionen und spätere Bewertungen an die Auswirkungen auf Vorarlberg. Das Bundesland gilt im österreichweiten Vergleich als relativ gering belastet, Spuren der radioaktiven Kontamination sind jedoch bis heute messbar.

Am 26. April 1986 ereignete sich im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl eine schwere Katastrophe in der zivilen Atomenergienutzung. In Vorarlberg war an diesem Tag zunächst kein Wissen über den Unfall vorhanden, auch die sowjetische Führung verschwieg und verharmloste das Geschehen mehrere Tage.

Alarm in Skandinavien und erste Messungen in Österreich

Am 28. April 1986 schlugen Sensoren im schwedischen Kernkraftwerk Forsmark wegen einer ungewöhnlich hohen radioaktiven Belastung der Luft Alarm. Schwedische Experten schlossen aufgrund der Windrichtung aus Osten auf einen Unfall in der UdSSR. Am 29. und 30. April 1986 wurde auch in Österreich erhöhte Radioaktivität gemessen.

Die Behörden in Vorarlberg verfügten unmittelbar nach dem Reaktorunfall zunächst über keine gesicherten Informationen zur Lage. Der damalige junge Biologe im Landesdienst, Dietmar Buhmann, berichtete in einem Interview von großer Ratlosigkeit, Verunsicherung und teilweise Panik nach Bekanntwerden der Katastrophe sowie von gleichzeitigen Beschwichtigungen und Unklarheit über das tatsächliche Ausmaß.

Reaktionen in Vorarlberg

Im Landhaus in Bregenz gingen nach Bekanntwerden der erhöhten Radioaktivität zahlreiche Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger ein. Die politische Führung im Land wirkte laut zeitgenössischen Berichten zunächst ratlos. Gesundheitsminister Franz Kreuzer (SPÖ) war in Wien für den Vorarlberger Landeshauptmann Herbert Keßler (ÖVP) zeitweise nicht erreichbar. Keßler kritisierte im ORF-Fernsehen die Nichterreichbarkeit des Ministers und bezeichnete es als problematisch, wenn zwischen zuständigen Ministerien und der Politik in den Ländern nicht koordiniert werden könne.

In Vorarlberg wurden verschiedene Vorsichtsmaßnahmen gesetzt: Schwimmbäder blieben vorsorglich geschlossen, der Schulsport im Freien wurde verboten und Sandkästen auf öffentlichen Spielplätzen gesperrt. Auf Märkten wurde weiterhin eingekauft, Umfragen aus dem Fernseharchiv zeigen jedoch, dass manche Kundinnen und Kunden dies mit einem mulmigen Gefühl taten.

Messungen, Einschränkungen und Vergleichswerte

Im Mai 1986 wurden in Vorarlberg Bodenproben genommen, die erhöhte Strahlenwerte ergaben. Als Folge wurde eine Stallpflicht eingeführt. Der Vertrieb von Ziegen- und Schafsmilch wurde verboten, Milch wurde teilweise entsorgt. Buhmann berichtete von diesen Maßnahmen im Rückblick.

Vergleichsmessungen mit dem benachbarten Allgäu ergaben dort Bodenwerte von bis zu 140.000 Becquerel pro Quadratmeter. In Vorarlberg lagen die Werte bei 25.000 bis 50.000 Becquerel pro Quadratmeter. Die radioaktive Belastung der Böden war damit weniger als halb so hoch wie im Allgäu. Bereits im April 1987 gab der damalige Vorarlberger Gesundheitslandesrat Fredy Mayer (ÖVP) Entwarnung: Die Luft im Land sei nicht stärker mit Radioaktivität belastet als vor der Katastrophe, die im Land produzierte Milch liege weit unter den geforderten Grenzwerten.

1994 legte das Umweltinstitut Vorarlberg eine detaillierte Auswertung der Bodenmessungen vor. Institutsleiter Mert König erklärte, Vorarlberg sei im Österreich-Vergleich glimpflich davongekommen, etwa im Vergleich zu Tirol oder Oberösterreich. Laut König stieg die radioaktive Belastung der Böden im Norden Vorarlbergs auf bis zum Neunfachen der natürlichen Werte, im Süden auf etwa das Doppelte.

Einordnung im Österreich-Vergleich

Vorarlberg war im Vergleich zu anderen Regionen von der radioaktiven Belastung relativ wenig betroffen und gehört auch heute nicht zu den am stärksten mit Cäsium-137 belasteten Gebieten Österreichs. Das Bundesland weist im österreichweiten Vergleich eher geringere Flächenbelastungen auf. Die höchsten aktuellen Cäsium-137-Werte werden in Teilen von Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark gemessen, vor allem in Gebirgs- und Waldgebieten.

Aktuelle Auswertungen zum 40. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe verweisen auf Karten zur Bodenbelastung mit Cäsium-137 für den 1. Mai 1986, 1. Mai 1996 und 1. Mai 2026, die dem Umweltbundesamt zugeschrieben werden. Die für den Stand 2026 ausgewiesenen Werte basieren auf Messdaten vom März 2026. Zusätzlich werden Niederschlagskarten für den Zeitraum vom 27. April bis 5. Mai 1986 von Geosphere Austria herangezogen.

Längerfristige Folgen und Katastrophenschutz

Der 26. April 1986 wird im Bereich des Katastrophenschutzes als Wendepunkt beschrieben. Nach der Katastrophe wurden Zivilschutzpläne erstellt und das österreichische Bundesheer für entsprechende Aufgaben im Katastrophenschutz ausgerüstet. Tschernobyl wird somit als Zäsur für den Katastrophen- und Zivilschutz in Österreich gesehen.

Dietmar Buhmann, der später Leiter des Umweltinstituts Vorarlberg wurde, bezeichnete die Tschernobyl-Katastrophe als Auslöser eines Paradigmenwechsels. Er sagte, Tschernobyl habe das Erkennen gebracht, dass nicht alles machbar und beherrschbar sei, und dass ein Restrisiko bleibe, das unbeherrschbar sei, wenn etwas passiere. Die Anti-Atom-Bewegung erlebte im Zusammenhang mit Tschernobyl in Vorarlberg Auftrieb; bei einer Kundgebung wurde unter Applaus der Ruf „Vorarlberg erklärte sich zur atomfreien Zone“ skandiert.

Heutige Strahlenlage und Lebensmittelkontrollen

Die Strahlenbelastung ist in Österreich bis heute messbar. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft bestätigt, dass beim Verzehr von Wildpilzen weiterhin Vorsicht angebracht ist, da in Waldökosystemen Tschernobyl-Cäsium nach wie vor nachweisbar ist und Pilze radioaktive Stoffe besonders gut anreichern können.

Handelsübliche Lebensmittel werden routinemäßig überwacht. Die EU-Grenzwerte für Cäsium-137 liegen für die meisten Produkte bei 600 Becquerel pro Kilogramm und werden laut aktuellen Einschätzungen im Handel nicht erreicht. Gesundheitlich kritische Dosen würden demnach eine sehr hohe, als unrealistisch bezeichnete Aufnahmemenge von Radioaktivität in Lebensmitteln voraussetzen.