Vier Performances: Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler

Günter Brus, Silber, Otto Muehl, Malaktion Nr. 11, mama und papa, Herman Nitsch, 3. Aktion (Fest des psychophysischen Naturalisms), Rudolf Schwarzkogler, 4. Aktion.

Im Jahr 2025 wird das Wiener Aktionismus Museum, das im März 2024 seine Tore als das erste und einzige Museum weltweit, das dem Wiener Aktionismus gewidmet ist, eröffnete, ein umfangreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm präsentieren, das sich intensiv mit dem Thema Körperpolitik beschäftigt. Diese thematische Ausrichtung reflektiert die Entwicklung und den evolutionären Wandel der künstlerischen Aneignung des Körpers durch die Jahrzehnte und beleuchtet, wie zeitgenössische Künstler:innen mit diesen Fragen im 21. Jahrhundert umgehen.

Die Eröffnungsveranstaltung wird mit der Ausstellung VIER AKTIONEN. eingeleitet. Hier werden alle verfügbaren Fotografien von vier bedeutenden Aktionen präsentiert, die von den Hauptakteuren des Wiener Aktionismus in der ersten Hälfte der 1960er Jahre realisiert wurden: Günter Brus mit seiner Performance Silber, Otto Muehl in seiner Aktion Malaktion Nr. 11, mama und papa, Herman Nitsch mit seiner 3. Aktion (Fest des psychophysischen Naturalisms) und Rudolf Schwarzkogler mit seiner 4. Aktion.

Die Dokumentation dieser Aktionen wurde von einer Vielzahl von Fotograf:innen festgehalten, was der Ausstellung die Möglichkeit bietet, die zentrale Rolle der Fotografie als integralen Bestandteil der Aktionen zu beleuchten. Besonders bemerkenswert ist die Gegenüberstellung der unbeschnittenen und beschnittenen Fotografien, die aufzeigt, wie maßgeblich die Protagonisten das fotografische Material beeinflussten. Die Art und Weise, wie die Künstler Bilder für Collagen oder als Motive für Einladungskarten verwendeten, gewährt spannende Einblicke in die bildhafte Vorstellungskraft von Günter Brus, Otto Muehl, Herman Nitsch und Rudolf Schwarzkogler.

Im Gegensatz dazu wird der Film über die Aktionen zeigen, dass die Filmemacher:innen dem Wunsch der Künstler nach einer dokumentarischen Aufzeichnung nicht gerecht wurden, was zu einer spannenden Diskussion über die Interpretation von Kunst und deren Dokumentation führt. Vorarbeiten, Skizzen, Partituren und schriftliche Überlegungen vertiefen das Verständnis der Konzeptionen hinter den vier Aktionen und vertiefen das Verständnis durch nachträgliche Reflexionen, unter anderem in Essays und Rezensionen in renommierten Medien.

WAM Wiener Aktionismus Museum

Weihburggasse 26, 1010 Wien

14. Februar 2025 bis 27. Juli 2025

ÖFFNUNGSZEITEN

Mi bis Fr 13:00 bis 18:00 Uhr, Sa und So sowie an Feiertagen 11:00 – 18:00 Uhr, Mo und Di geschlossen

EINTRITT

Einzelticket: 10 € | Gruppe ab 5 Personen: 7,50 € p.P.

EINTRITT FREI (Nachweis erforderlich)

Kinder & Jugendliche unter 18 Jahren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ICOM-Mitglieder, Inhaber*innen eines Kulturpasses

INFORMATION

wieneraktionismus.at