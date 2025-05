Vier Personen angezeigt: Streit zwischen zwei Familien in Liebenau eskalierte

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Grazer Eichbachgasse zu einem Streit zwischen zwei Familien, der eine erhebliche öffentliche Aufregung auslöste. Augenzeugen berichteten von einem Raufhandel, in dem ein Messer erwähnt wurde, weshalb die Polizei umgehend gerufen wurde.

GRAZ. Am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, um 16:20 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete etwa zehn Personen, die in der Eichbachgasse im Grazer Bezirk Liebenau eine hitzige Auseinandersetzung hatten. Die Befürchtung, dass ein Messer im Spiel sei, führte zu einer schnellen Mobilisierung mehrerer Polizeistreifen.

Streit zwischen zwei Familien

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Situation weniger dramatisch war als zunächst angenommen. Der Streit war zwischen zwei Familien ausgetragen worden, und obwohl es zu Handgreiflichkeiten kam und mehrere Personen Verletzungen erlitten, wurde kein Messer gefunden. Die Polizei konnte die Beteiligten zügig identifizieren und beruhigen.

Insgesamt wurden vier Personen – drei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 36 Jahren – bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Die genauen Hintergründe des Konflikts sind weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund solcher Vorfälle ist es wichtig, das Bewusstsein für den Umgang mit Konflikten zu schärfen. In Graz und anderen Städten gibt es zahlreiche Initiativen, die darauf abzielen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Organisationen wie das Gewaltfreie Graz bieten Workshops und Unterstützung an, um Menschen zu helfen, mittels Kommunikation und Mediation Konflikte zu deeskalieren.

