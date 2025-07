Vier Verletzte: Polizeiwagen überschlägt sich nach Zusammenstoß während Einsatzfahrt

Am Samstagabend kam es gegen 22:45 Uhr zu einem schwerwiegenden Zwischenfall in Graz. Ein 21-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem Polizeifahrzeug, das auf Einsatzfahrt war, wodurch das Polizeiauto sich überschlug.

Der Fahrer des PKWs befand sich auf der Grazbachgasse in Richtung Kaiser-Josef-Platz und hatte die Kreuzung Dietrichsteinplatz/Reitschulgasse bei Grün überquert, als das Polizeiauto mit Blaulicht zur Unterstützung eines Einsatzes, der einen randalierenden Mann betraf, ankam.

Details zur Kollision

Bei der Kollision prallte das Auto gegen das Heck des Polizeifahrzeugs. Das Polizeiauto überschlug sich und landete auf der Seite. Beide Polizistinnen im Fahrzeug mussten von der Feuerwehr befreit und ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht werden. Auch der 21-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt ins LKH Graz eingeliefert.

Der Unfall verursachte erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die anschließend abgeschleppt werden mussten.

Zusätzliche Informationen:

In den letzten Jahren gab es in Graz eine Zunahme von Verkehrsunfällen, was Anwohner und Behörden alarmiert. Laut der Stadt Graz wurden im vergangenen Jahr über 500 Unfälle mit Personenschaden gemeldet, was zu intensiven Diskussionen über Verkehrssicherheit und Präventionsmaßnahmen führte.