Viermal donnerstags: Grazer Stadt lädt zu sportlichen Schnupperkursen ein

Sportliche Schnupperkurse für Grazer Die Stadt Graz lädt alle Interessierten ein, an vier Donnerstagen gratis verschiedene Sportarten auszuprobieren. Kanu, Discgolf und mehr: Sportliche Möglichkeiten für alle! GRAZ – Ob auf der Mur, im Park oder auf dem Tennisplatz: Die Aktion „Sportliche Momente im Sommer“ bietet Grazerinnen und Grazern die Möglichkeit, in unterschiedliche Sportarten reinzuschnuppern. Initiator der Aktion, Sportstadtrat Kurt Hohensinner, betont: „Graz braucht mehr Bewegung. Mit diesen Angeboten möchten wir die Stadtbevölkerung dazu ermutigen, Sport in ihren Alltag zu integrieren, unabhängig davon, ob sie sportlich aktiv sind oder nicht.“ Siehe auch Die besten Bilder vom Laufevent am Schwarzlsee Termine im Überblick Alle Schnuppertermine sind kostenlos und bedürfen keiner Voranmeldung. Start ist jeweils um 15 Uhr. 24. Juli: Discgolf im Rosenhain

31. Juli: Einführung ins Paddeln beim KanuClub Marburgerkai

7. August: Tennis-Schnuppertraining bei Breakpoint Andritz

14. August: Wasserspringen mit GAK Diving in der Auster Eggenberg Für weitere Informationen steht die Telefonnummer 0316 8727878 zur Verfügung.

Graz entsendet Nachwuchs zu internationalen Schülerspielen

Neue Tischtennistische und kostenlose Fitnesskurse am Unicampus Siehe auch Reportage: Verena Lanzinger über ihre Leidenschaft für Puzzles und den Adrenalinkick der Geschwindigkeit









