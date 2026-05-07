Viertelfestival WEIN/4 feiert mit Zirkusproduktion und über 180 Veranstaltungen sein 25-jähriges Bestehen

Viertelfestival WEIN/4 mit Zirkusproduktion in Korneuburg eröffnet

Das diesjährige WEIN/4-Festival ist am Mittwochabend in der Pfarrkirche Korneuburg eröffnet worden. Zum Auftakt wurde die zeitgenössische Zirkusproduktion „Plötzlich:Mensch“ gezeigt.

Das Viertelfestival begeht heuer sein 25-jähriges Bestehen. Bis Mitte Juli sind im Weinviertel mehr als 180 Veranstaltungen geplant.

Zirkus, Musik und Lichtkunst zur Eröffnung

Die Inszenierung „Plötzlich:Mensch“ verband bei der Eröffnung Akrobatik, Musik, Lichtkunst und Projektionen. Weitere Aufführungen dieser Produktion in Kirchen im Weinviertel sind vorgesehen. Die musikalische Ausgestaltung des Eröffnungsabends übernahm Jimmy Schlager, der auch beim Projekt „Loch‘n und Leich‘n im Kölla“ in Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach live zu erleben sein wird.

Vier Winzer aus Jedenspeigen im Bezirk Gänserndorf standen ebenfalls auf der Bühne. Mit ihren Kellereimaschinen erzeugten sie Klänge, die als „heiße Beats“ bezeichnet werden. Gemeinsam mit Mieze Medusa und Elena Sarto präsentierten sie erstmals live den Festivalsong „Das geht ab!“, in dessen Liedtext alle 53 Projekte des Festivals vorkommen.

Der Festivalsong wird am 3. Juni bei der Veranstaltung „Techno in the Winery“ in Jedenspeigen erneut zu hören sein. Dort sollen neben „Das geht ab!“ auch andere „vinophile Eigenkompositionen“ erklingen.

53 Projekte an ungewöhnlichen Spielorten

Das WEIN/4-Festival umfasst heuer 53 Projekte an unterschiedlichen Orten im Weinviertel. Geplant sind Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Ausstellungen und partizipative Kunstprojekte. Zum Programm zählen auch Lesungen, Tanzprojekte, Filmprojekte sowie Angebote für Schulen und Jugendliche.

Beim Festival werden ungewöhnliche Spielorte genutzt. Jura Soyfers Stück „Weltuntergang“ soll als mobiles Zweipersonenstück auf einer Fahrradbühne durch mehrere Orte touren. In Hollabrunn ist ein partizipatives Mosaikprojekt vorgesehen, an dem sich Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen können. In Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf werden Leerstände vorübergehend zu Orten für internationale Begegnungen und Kulturveranstaltungen umfunktioniert.

Kunstprojekt in Raasdorf bereits vor Eröffnung

Bereits vor der offiziellen Eröffnung wurde in Raasdorf im Bezirk Gänserndorf ein Kunstprojekt der international tätigen Künstlerin Katharina Cibulka präsentiert. Auf einem Siloturm wurde ein großflächiges Baustellennetz mit einem feministischen Schriftzug angebracht. Das Projekt thematisiert die Sichtbarkeit und Anerkennung von Frauen in der Landwirtschaft.

Zum Musikprogramm des Festivals gehören Konzerte von Künstlerinnen und Künstlern wie ATTWENGER, Nino aus Wien und Skero. Insgesamt ist das WEIN/4-Festival im Bereich Kultur verortet.