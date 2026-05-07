Villacher FH Karrieremesse Meet and Match: 80 Unternehmen suchen frische Talente

Karrieremesse „Meet and Match“ an FH Villach mit rund 80 Unternehmen

An der Fachhochschule Villach hat am Donnerstag die Karrieremesse „Meet and Match“ stattgefunden. Die Veranstaltung, die zu den Fixpunkten der Hochschule gehört, wurde 2026 bereits zum 14. Mal durchgeführt.

Rund 80 Unternehmen präsentierten sich bei der Messe. Angesprochen waren etwa 1.000 Interessierte, darunter Studierende sowie Schülerinnen und Schüler.

Ziel der teilnehmenden Firmen war es, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Besucherinnen und Besucher informierten sich über passende Jobangebote, während die Unternehmen nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchten. Vertreten waren Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Energie, Sicherheit, Banken und Medien.

Der Geschäftsführer der FH Kärnten, Martin Waiguny, betonte, die Vielfalt der vertretenen Branchen komme bei den Studierenden gut an. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber seien von den sozialen Fähigkeiten der Studierenden beeindruckt.

Für die Firma Wild war unter anderem Claudia Reiterer vor Ort. Sie bezeichnete die Jobbörse als gute Gelegenheit, sich persönlich mit Interessierten zu unterhalten. Es gehe darum, die Persönlichkeit hinter den fachlichen Qualifikationen kennenzulernen und Interessierte auf passende Positionen aufmerksam zu machen.

Beim Arbeitsplaner Lindner war Niklas Erlacher im Einsatz. Er erklärte, sein Unternehmen suche Personen mit neuen Gedankengängen. Man könne viel Neues zeigen und sei auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Auch der ORF Kärnten war mit einem Informationsstand vertreten und stellte mögliche zukünftige Journalistinnen, Journalisten sowie Technikerinnen und Techniker in Aussicht. Moderator Martin Kalbitzer-Furian berichtete, dem ORF Kärnten seien einige vielversprechende Gesichter begegnet. Einige der Interessierten könne man möglicherweise bald im redaktionellen Alltag wiedersehen.