Vine erobert Bergankunft – Norweger übernimmt Vuelta-Führung

Die Verfolgergruppe um Vingegaard und Gall erreichte das Ziel auf 1.900 m Seehöhe mehr als vier Minuten nach Vine. Der Australier feierte nach einem erfolgreichen Angriff bereits vor dem Schlussanstieg den 75. Saisonsieg für das UAE-Team, das mit Felix Großschartner am Vortag auch das Teamzeitfahren gewonnen hatte.

Während das UAE-Team Erfolge feierte, erlebte der bisher zweitplatzierte UAE-Co-Kapitän Juan Ayuso bei der ersten Kletterprüfung einen weniger erfreulichen Tag und fiel weit zurück. Dennoch hat das Emirates-Rennstall einen weiteren starken Fahrer im Rennen: João Almeida, der unmittelbar hinter Vingegaard sitzt und weiterhin acht Sekunden Rückstand auf den favorisierten Dänen hat. Die Platzierungen der Fahrer im Einzelnen:

Jonas Vingegaard : 1. Platz

: 1. Platz João Almeida : 8 Sekunden Rückstand

: 8 Sekunden Rückstand Gino Mäder: 25 Sekunden Rückstand (12. Platz)

Ein bemerkenswertes Geschehen der Etappe war die Übernahme des Roten Trikots durch den 30-jährigen Außenseiter Träen. Sein Erfolg ist nicht zuletzt der passiven Fahrweise der Topteams zu verdanken. Der Norweger, der 2022 von einer Hodenkrebserkrankung genesen ist, fährt für das Bahrain-Rennstall und hat nun einen Vorsprung von 31 Sekunden vor dem Franzosen Bruno Armirail aus dem Gall-Team Decathlon. Die aktuellen Platzierungen in der Gesamtwertung sind wie folgt:

1. Platz: Träen – 0:00

Träen – 0:00 2. Platz: Bruno Armirail – +31 Sekunden

Bruno Armirail – +31 Sekunden 3. Platz: Lorenzo Fortunato (Astana) – +1:01 Minuten

Lorenzo Fortunato (Astana) – +1:01 Minuten 5. Platz: Jonas Vingegaard – +2:33 Minuten

Jonas Vingegaard – +2:33 Minuten 12. Platz: Gino Mäder – +2:58 Minuten

Die Erfolge der Fahrer und Teams könnten sich jedoch schon am Freitag grundlegend ändern, wenn eine noch anspruchsvollere Bergetappe mit 4.200 Höhenmetern auf dem Programm steht. Diese Herausforderung wird den Fahrern alles abverlangen und könnte entscheidende Auswirkungen auf die Gesamtwertung haben. In den Bergen kann das Rennen schnell auf den Kopf gestellt werden, da die besten Kletterspezialisten in der Lage sind, ihren Vorteil auszuspielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dynamik in diesem Rennen von Tag zu Tag spannender wird. Die kommenden Etappen versprechen, eine echte Herausforderung für die Fahrer zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Gesamtwertungsführung. Die Zuschauer dürfen auf aufregende Momente gespannt sein.

Wir blicken gespannt auf die nächste Etappe, die möglicherweise alles verändern könnte!