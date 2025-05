Vinyl & CD Exchange: Event at Citypark Graz

Regionauten-Community Sigi Wolf Schallplatten & CD-Börse in Graz Im Monat Mai fand die beliebte Schallplatten und CD-Börse im Citypark Graz statt, die sowohl lokale als auch regionale Musikliebhaber anlockte. Am Samstag und Sonntag konnten die Besucher zahlreiche Platten und CDs bestaunen, erwerben und handeln. Die Veranstalter, die Brüder Manfred und Markus Krisper aus St. Ruprecht an der Raab, haben mit ihrer Firma Second Music erneut ein gelungenes Event organisiert. Ein Highlight der Veranstaltung war die Charity-Aktion „Geben für Leben“, die in Partnerschaft mit der Leukämiehilfe Österreich stattfand. Der gesamte Erlös dieser Auktion floß in das Projekt, das dazu dient, Patienten in der Region zu unterstützen. Engagement zeigen, auch durch das Mitbieten auf einmalige Erinnerungsstücke: Zum Beispiel eine Schallplatte von Gerd Steinbäcker mit originalen Autogrammen der SK Sturm-Double-Sieger-Mannschaft 2023/2024 oder eine Rarität von Falco mit seinem Originalautogramm. Diese besonderen Artikel bieten eine einzigartige Gelegenheit für Sammler und Fans und unterstützen gleichzeitig einen guten Zweck. Siehe auch Entdecken Sie Wien: Die zeitlose Perspektive der Horten-Schau! Für weitere Informationen zu dem wohltätigen Engagement und zur Unterstützung können Interessierte die Website gebenfuerleben.at besuchen oder direkt an die Leukämiehilfe Österreich spenden: Spendenkonto:

Leukämiehilfe Österreich, Sparkasse Bludenz Bank AG,

