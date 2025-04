Vinyl, Raritäten und Wohltätigkeit: Schallplattenmarkt im Citypark Graz

Redaktion Markus Kropac 3 Bilder Am 3. und 4. Mai wird der Panorama Platz im Citypark Graz wieder zu einem Schmelztiegel für Musikliebhaber. Die CD- und Schallplattenbörse versammelt Sammlerinnen und Sammler aus mehreren Ländern – mit einem besonderen Fokus auf wohltätige Zwecke. Die Veranstaltung, organisiert von Recordfair-Austria, bietet Besuchern die Möglichkeit, außergewöhnliche Vinyl-Schätze, seltene CDs und einzigartige Sammlerstücke zu entdecken. Über 40 Aussteller aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien werden ihre Ware präsentieren, die sowohl Profis als auch Hobbyisten begeistert. Siehe auch Vega-C-Rakete startet endlich durch: Zwei Jahre nach dem Fehlstart! Ob bekannte Klassiker oder musikalische Raritäten, die Börse bietet ein breites Spektrum für alle Musikliebhaber. Zudem werden lokale Sammler, wie die „Vinyl-Brüder“ aus der Steiermark, Einblicke in ihre einzigartigen Kollektionen gewähren. Versteigerung für den guten Zweck

Ein besonderes Highlight ist eine Versteigerung zugunsten der Organisation „Geben für Leben“. Geplant sind drei exklusive musikalische Raritäten: Eine von Falco signierte Schallplatte

Eine Schallplatte von Gerd Steinbäcker, signiert von der SK Sturm Double-Sieger-Mannschaft der Saison 2023/2024

Ein signiertes Trikot der Graz99ers Die Online-Auktion läuft bis zum 10. Mai und die Plattform für die Gebote ist www.atauktion.at.

