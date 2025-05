Visuelle Poesie: Malerei und Dialektlyrik in der Brigittenau

Farbenfrohe Bilder und berührende Gedichte: Die Brigittenau vereint Malerei und Dialektlyrik mit der Ausstellung „Bilder.Worte.Töne“. Am Dienstag, dem 20. Mai, lädt die Veranstaltung zum Schauen, Zuhören und Schmökern ein.

WIEN/BRIGITTENAU. Die charmante Osteria „Allora“ am Wallensteinplatz 5 heißt dich am Dienstag, den 20. Mai, zur Vernissage und Lesung im Rahmen der Ausstellung „Bilder.Worte.Töne“ willkommen. Hier werden die Kunstwerke der talentierten Künstlerin Waltraud Votter sowie der Autorin Franziska Bauer bis zum Mittwoch, 18. Juni, bei freiem Eintritt ausgestellt.

Waltraud Votter, eine Brigittenauerin, präsentiert in ihrer neuen Einzelausstellung unter dem Motto „Das gute Bild fürs Wohnzimmer“ eine Sammlung von farbenfrohen Acryl- und Aquarellbildern. Besonders eindrucksvoll sind ihre maritimen Landschaften, inspiriert von Orten wie Griechenland und Spanien. Votters Ziel ist es, Kunst für alle – bezahlbar und attraktiv – zu schaffen, die perfekt ins Wohnzimmer passt.

Franziska Bauer stellt ihren Poesiekalender 2026 vor, der eine interessante Besonderheit aufweist: Die Gedichte sind sowohl im Dialekt als auch in Hochdeutsch abgedruckt. Bauer erläutert, dass das Kalenderformat ideal für ihre Art der Poesie sei. Der Kalender ist liebevoll von Gabriele Bina illustriert, während die Fotografien von der Autorin selbst stammen.

Die Künstlerinnen im Porträt

Waltraud Votter war viele Jahre politisch aktiv, unter anderem in der Bezirksvertretung des 15. Bezirks, und setzte sich als Seniorinnen- und Seniorenbeauftragte sowie im Pensionistenverband ein. Gleichzeitig engagierte sie sich kreativ, sowohl durch Workshops und Kurse als auch durch Ausstellungen für alle Altersgruppen. Seit 2020 widmet sie sich intensiv ihrer eigenen künstlerischen Arbeit. Ab 2022 war sie zudem in der Kunstfabrik Wien sowie in Sommerakademien und Ateliers in Wien aktiv.

Franziska Bauer lebt in der Nähe von Eisenstadt. Sie studierte Russistik und Anglistik an der Universität Wien und war als Gymnasiallehrerin und Schulbuchautorin tätig. Heute ist sie als Schriftstellerin aktiv, verfasst Gedichte, Essays und Kurzgeschichten und übersetzt Lyrik. Ihre Werke finden sich in zahlreichen Calendars, Anthologien und Literaturzeitschriften. Für ihre schriftstellerische Arbeit wurde sie mit dem renommierten Bad Godesberger Literaturpreis ausgezeichnet.

