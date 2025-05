Viva Group übernimmt: Frischer Wind für die Spelunke in der Taborstraße

Das Restaurant Spelunke in der Leopoldstadt hat einen neuen Betreiber: die Viva Group. Mit dem renommierten Haubenkoch Alexander Knelle als neuem Küchenchef steht das Lokal vor einer kulinarisch aufregenden Zukunft. WIEN/LEOPOLDSTADT. Das angesagte Wiener Szenelokal Spelunke startet mit einem frischen Konzept und neuer Leitung in die kommende Saison. Seit dem 1. Mai 2025 gehört das beliebte Restaurant in der Taborstraße zur Viva Group, die unter anderem das italienische Lokal „Viva la Mamma“ betreibt. Für die Neuausrichtung zeichnet Gastronom Michael Dvoracek verantwortlich, der gemeinsam mit einem neuen Team und einem überarbeiteten Konzept die Spelunke weiterentwickeln möchte. Siehe auch Verein auf der Wieden: Pro Mente unterstützt seit 60 Jahren psychisch Erkrankte Zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Verpflichtung von Alexander Knelle als Küchenchef. Der mehrfach ausgezeichnete Koch war zuletzt im Hotel Schwarzer Adler in Kitzbühel tätig und wurde dort mit zwei Hauben im Gault Millau prämiert. Vor seiner Zeit in Kitzbühel sammelte Knelle wertvolle Erfahrungen in mehreren renommierten Restaurants in Österreich und Deutschland. Seine Philosophie steht für eine präzise, moderne Küche ohne überflüssige Inszenierungen – eine Ausrichtung, die dem Charme der Spelunke gerecht wird. „Ein Ort mit Geschichte“ Die Spelunke bleibt ihrem Charakter als urbaner Treffpunkt treu: Geboten werden weiterhin kreative Gerichte sowie eine spannende Auswahl an Cocktails und Weinen. Am Abend bietet das Restaurant einen fließenden Übergang zur Bar-Atmosphäre. „Die Spelunke ist ein Ort mit Geschichte und genau das macht sie so besonders“, betont Dvoracek. „Wir wollen nichts neu erfinden, sondern weiterentwickeln. Unser Fokus liegt auf Qualität, einer einladenden Atmosphäre und einem Team, das mit echter Leidenschaft bei der Sache ist.“ Siehe auch Weinbau Neumayer: Hervorragende Weine aus Perchtoldsdorf Die Spelunke hat von Montag bis Donnerstag (17 bis 1 Uhr), freitags und samstags (17 bis 3 Uhr) sowie sonntags (10 bis 22 Uhr) geöffnet. Reservierungen sind möglich unter www.spelunke.at oder telefonisch unter 01/212 4151. Das könnte dich auch interessieren: Neuigkeiten über die Spelunke und ihr neues Konzept, Gehörlosenkultur in der Leopoldstadt und den Tag des Samariterbundes 2025 auf der Kaiserwiese.

