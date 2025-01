Vivenotgasse 27: Einzigartige pakistanische Küche im Herzen von Meidling

Im Meidlinger Deewan haben die Gäste die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie viel sie für ihre Speisen zahlen möchten. Die Auswahl ändert sich täglich.



WIEN/MEIDLING. Afzaal Muhamad Deewan verfolgt in seinem pakistanischen Restaurant in der Nähe des Bahnhofs Meidling ein innovatives Konzept. Er bezeichnet es als „Fair-Preis-Konzept“. „Es funktioniert ganz einfach: Die Gäste entscheiden selbst, was das Essen und die Getränke wert sind und zahlen entsprechend,“ erklärt Deewan.

Im Durchschnitt geben die Gäste im Meidlinger Deewan etwa fünf Euro pro Besuch aus. Es kann jedoch auch vorkommen, dass jemand bis zu 15 Euro bezahlt, wie Deewan berichtet. „In letzter Zeit haben die Meidlinger allerdings leider weniger finanzielle Mittel zur Verfügung und können daher nicht so viel ausgeben.“

Obwohl der Preis für die Speisen variabel ist, werden den Gästen fünf festgelegte pakistanische Hauptgerichte angeboten. Diese sind in einem kleinen Buffet angerichtet und wechseln täglich. Drei der Gerichte sind vegan, während zwei mit Fleisch sind. Die Auswahl reicht von vegetarischen Currys bis zu halal-zertifizierten Fleischgerichten. Besonders beliebt ist laut Deewan das Rindfleisch mit Salat und Soße. Auch das Hühnergericht erfreut sich großer Beliebtheit. Der Selbstbedienungsansatz kommt bei den Gästen sehr gut an.

Der Wirt wird insbesondere für die angebotenen Nachspeisen gelobt, die mit Reis und Pittabrot serviert werden. „Das ist arabisches Brot, das ähnlich wie Fladenbrot schmeckt,“ erklärt Deewan.

Natürlich gibt es im Meidlinger auch Getränke. Diese haben jedoch einen fixen Preis. Es werden sowohl Limonade als auch verschiedene Biersorten und Weine serviert. „Neben Cola erfreut sich auch die Ingwer-Limonade großer Beliebtheit,“ berichtet der Wirt.

Der Meidlinger Deewan befindet sich in der Krichbaumgasse 27/Vivenotgasse 27. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 11:30 bis 22:00 Uhr und Samstag sowie Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0699/117 86 645 oder www.deewan-shani.at

