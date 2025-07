Vogelnester: Wiener Schulen reagieren auf den ‚Heckenmord‘ im 15. Bezirk

Innerhalb von 48 Stunden wurde ein Rückzugsort für Vögel und andere Tiere in der Reichsapfelgasse zerstört. Eine Anrainerin dokumentierte den Vorfall. Im Rahmen einer Schulsanierung wurde die als „Vogelhecke“ bekannte Vegetation gerodet. MeinBezirk erhielt folgende Stellungnahme der MA 56, die für Wiener Schulen zuständig ist.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Was als harmloses Bauprojekt begann, verwandelte sich in ein ökologisches Drama: Innerhalb von nur zwei Tagen wurde eine dichte Hecke in der Reichsapfelgasse, direkt neben einer Schule in Rudolfsheim-Fünfhaus, vollständig gerodet. Diese Hecke diente zahlreichen Vögeln als Brutstätte, Nahrungsquelle und Schutzraum. „Jetzt ist alles weg“, äußerte sich Anne Eck, eine Anrainerin, betroffen. Die Nester, die zuvor in den Zweigen gehangen hatten, lagen plötzlich auf Fensterbrettern und dem Boden. Der Lebensraum der Vögel wurde buchstäblich vernichtet.

Im April hatte Anne Eck noch bei der zuständigen MA 56 nachgefragt, ob die Hecke erhalten bleiben würde, und erhielt die Zusage. Doch diese Zusage wurde schnell revidiert, unter Verweis auf ein geändertes Baustellenkonzept, welches laut Stadt vor allem der Sicherheit der Kinder dienen sollte.

Sicherheit der Kinder als Priorität

Die MA 56 erklärte gegenüber MeinBezirk, dass sich schon bald nach Baubeginn die Sicherheitsanforderungen geändert hätten. Die Rodung sei notwendig gewesen, um einen sicheren Übergang der Kinder zum Schulgebäude zu gewährleisten. Außerdem seien Rodungsmaßnahmen nicht genehmigungspflichtig, und es hätte laut Aussage von Sachverständigen vor Ort „keine brütenden Vögel“ gegeben. In der Stellungnahme der MA 56 hieß es konkret:

Eine der Maßnahmen besteht darin, den gesamten Gehsteig in unmittelbarer Nähe zur Baustelle einzuhäuseln (zu verkleiden), um die Kinder sowohl vor möglichen Gefahren von der Baustelle als auch vor ungünstigen Witterungsbedingungen zu schützen. Dies ermöglicht den Kindern, sicher und geschützt in das Bestandsgebäude zu gelangen.

Die Stadt Wien versicherte zudem, dass eine Nachbepflanzung geplant sei: „Wir möchten betonen, dass eine neue Bepflanzung vorgesehen ist, um die Grünflächen und die Biodiversität an unserem Schulgelände nachhaltig zu fördern und wiederherzustellen.“ Solche Initiativen sind entscheidend, denn laut Umweltbundesamt leidet die Biodiversität in urbanen Räumen, insbesondere durch den fortschreitenden Verlust von Lebensräumen.

Persönliche Gespräche folgen

Trotz dieser Zusicherungen bleibt für Anne Eck ein bitterer Beigeschmack: „Stadtnatur ist kein Baumaterial. Kein Kollateralschaden.“ Ihre Bedenken teilten viele Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Medien, die laut Aussagen von verschiedenen Kommentatoren auch in anderen Teilen Wiens eine leichtfertige Handhabung von Grünflächen beobachten. Die Bilder der zerstörten Nester gingen viral und erzeugten eine Welle der Empörung.

Die Stadtverwaltung versprach, die Angelegenheit zu klären und ein Gespräch mit der betroffenen Anrainerin zu führen.

