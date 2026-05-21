Volksmusik-Treffen im ORF Landesstudio Oberösterreich: Drei Bundesländer live auf Sendung

„Treffpunkt Volksmusik“ im ORF Landesstudio Oberösterreich

Im ORF Landesstudio Oberösterreich hat unter dem Titel „Treffpunkt Volksmusik“ eine Veranstaltung mit alpenländischer Volksmusik stattgefunden. Gesangs- und Musikgruppen aus Oberösterreich, Tirol und Salzburg gestalteten das Programm, das live in der Sendung „G’sungen und g’spielt“ auf ORF Radio Oberösterreich übertragen wurde.

Die Livesendung aus dem Publikumsstudio des ORF Oberösterreich dauerte rund zwei Stunden. Das Studio war bei der Veranstaltung voll besetzt.

Volksmusik aus drei Bundesländern

Aus Salzburg wirkte die Tannkoppnmusi mit, die bei „Treffpunkt Volksmusik“ Klarinettenmusik spielte. Aus dem Tiroler Unterland kam der Afelder Dreigesang nach Oberösterreich.

Oberösterreich war unter anderem mit der Kollerbichlmusi vertreten. Ebenfalls aus Oberösterreich, aus dem Hausruckviertel, trat die Steff’n Hansl Musi auf. Im Verlauf des Abends wurden unter anderem Märsche, Walzer, Boarische und Polkas gespielt.

Moderation und Veranstaltungsreihe

Durch das Programm führte ein Moderatorentrio aus drei Bundesländern: Alexander Holzmann vom ORF Salzburg, Peter Kostner vom ORF Tirol und Sandra Ohms vom ORF Oberösterreich. Sie begleiteten die Darbietungen mit Geschichten und Hintergrundinformationen. Sandra Ohms ist im ORF Oberösterreich für Volksmusik zuständig.

Die Reihe „Treffpunkt Volksmusik – Oberösterreich trifft auf Tirol und Salzburg“ wurde im ORF Oberösterreich vor vier Jahren erstmals durchgeführt. In den vergangenen Jahren fand die Veranstaltungsreihe in Salzburg und Tirol statt und wurde nun wieder im ORF Oberösterreich abgehalten.