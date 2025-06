Volkspartei fordert: „Graz hilft“ soll künftig Alfred-Stingl-Fonds genannt werden

Die Grazer Volkspartei fordert eine Umbenennung des Sozialfonds der Stadt „Graz hilft“ in „Alfred-Stingl-Fonds“. Ein entsprechender Antrag wird in der nächsten Gemeinderatssitzung eingebracht.

GRAZ. Die Grazer Volkspartei plant, die großen sozialen Verdienste des kürzlich verstorbenen Altbürgermeisters Alfred Stingl zu ehren. Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner drückt aus, dass es an der Zeit sei, diesen Schritt zu setzen. „Diese Umbenennung ist ein Zeichen des Respekts und soll an das umfassende soziale Engagement Alfred Stingls erinnern“, erklärt Hohensinner. Der Fonds „Graz hilft“ wurde 2020 ins Leben gerufen, um unbürokratische Hilfe in Notlagen zu bieten und ist besonders darauf ausgelegt, Menschen zu unterstützen, die durch das soziale Netz fallen.

Hintergrund zur Initiative



Laut Hohensinner war Altbürgermeister Stingl maßgeblich an der Entwicklung des Fonds beteiligt. „Stingl hat immer wieder betont, dass es Menschen gibt, die trotz vorhandener Sozialleistungen oft nicht die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. In zahlreichen Gesprächen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir diesen Fonds nach ihm benennen möchten“, so Hohensinner. Vor der Einführung des Fonds war es aufgrund städtischer Regelungen, nach lebenden Personen keine Einrichtungen zu benennen, nicht möglich. Nun, nach dem Tod von Stingl, sieht die Grazer Volkspartei den idealen Zeitpunkt gekommen, um das soziale Erbe des Altbürgermeisters zu ehren.

Zusätzlich nutzt die Volkspartei die Gelegenheit, um Kritik an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zu äußern. Sie habe laut Hohensinner die wesentlichen Rahmenbedingungen des Fonds verändert, wodurch das ursprüngliche Ziel verwässert worden sei. Hohensinner betont, dass die Abschaffung der Kommission, die über die Vergabe von Hilfen entschied, einen entscheidenden Teil der Konzeption des Projektes infrage stelle.

