Volleyball, Skating und Surfen: Grazer Athleten läuten den Sommer ein

In den kommenden Wochen feiern gleich mehrere Grazer Sportevents ihren Auftakt. Vom 2. bis 4. Mai findet das Surfopening statt, gefolgt von der ersten Cityskating-Ausfahrt am 9. Mai und dem Beachvolleyball Summeropening, das vom 9. bis 11. Mai am Murbeach abgehalten wird.

GRAZ. Der Sommer naht mit großen Schritten und zahlreiche sportliche Aktivitäten erwarten die Grazer und Besucher, die Lust auf Outdoor-Veranstaltungen haben. Den Auftakt macht das landesweit beliebte Surfopening, das beim SUP Sportclub in der Angergasse in Graz Station macht. Von 2. bis 4. Mai können Besucher inmitten der Stadt Stand-Up-Paddling erleben, mit Kursen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Paddler. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich das Murufer in einen angesagten Treffpunkt für Surfer und bietet eine Auswahl an kühlen Getränken.

Die Stadt rollt wieder



Eine Woche später, am 9. Mai, steht ein weiteres Highlight an: das Cityskating. Die erste Ausfahrt startet in St. Leonhard mit einer familienfreundlichen Strecke von etwa 10 Kilometern. Diese Veranstaltungen finden jeden Freitag bis zum 8. August statt und versprechen gesellige Abende auf Inlineskates, die für alle Altersgruppen geeignet sind.

Die Teilnahme am Cityskating ist kostenlos und alle Inlineskater sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist der OBI-Parkplatz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, um 18:30 Uhr, mit einem Start um 19 Uhr. Die Streckenlängen variieren zwischen 10 und 20 Kilometern und die Fahrten dauern ca. 70 bis 90 Minuten.

16. Mai: Puntigam

23. Mai: Wetzelsdorf, Straßgang

30. Mai: St. Peter, Liebenau

6. Juni: Innere Stadt, Lend

13. Juni: Geidorf, Eggenberg

20. Juni: Gösting, Andritz

27. Juni: Puntigam

4. Juli: Kinder- und Anfängertour

11. Juli: St. Peter, Liebenau

18. Juli: St. Leonhard

25. Juli: Wetzelsdorf, Straßgang

1. August: Geidorf, Eggenberg

8. August: Innere Stadt, Lend

Aufschlag in die Beachsaison



Gleichzeitig, ab dem 9. Mai, startet auch das Beachvolleyball Summeropening am Murbeach. Hier treten die besten 16 Damen- und Herrenteams Österreichs gegeneinander an, was für spannende Wettkämpfe und packende Ballwechsel sorgt. Die Qualifikation beginnt am Freitag, gefolgt vom Hauptbewerb am Samstag, der auf zwei Feldern am Mur Beach in Geidorf sowie auf drei Feldern in der Auster in Eggenberg ausgetragen wird. Der Finaltag beginnt am Sonntag um 10 Uhr und verspricht aufregende Matches.

