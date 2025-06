Vollmond: Bezirksrat stimmt für Öffnung des Augartenbads bis Mitternacht, Holding lehnt ab

Am Montag stimmte der Bezirksrat von Jakomini einstimmig für längere Öffnungszeiten des Augartenbads in Vollmondnächten, einem Antrag von Neos. Die Holding Graz, die das Freibad betreibt, lehnte jedoch diese Idee ab.

GRAZ/JAKOMINI. „Gerade in den Sommermonaten könnte das Vollmondbaden im Augarten eine zusätzliche Attraktion sein, von der nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner von Jakomini profitieren, sondern alle Grazerinnen und Grazer“, erklärte Tamara Altottersbach, die Antragstellerin, vor der Abstimmung. Sie betonte die positive Wirkung solcher Angebote auf den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität in der Stadt.

Der einstimmige Beschluss löste bei Altottersbach Freude aus: „Die Menschen wünschen sich gerade im Sommer mehr Freizeit- und Erholungsangebote in ihrer Stadt. Es ist Aufgabe des Bezirksrates, diese Wünsche aufzugreifen und zur Umsetzung zu bringen.“ Solche Initiativen könnten nicht nur die Attraktivität des Bezirks steigern, sondern auch zur Förderung der lokalen Wirtschaft beitragen.

Vollmondbaden laut Holding Graz „nicht umsetzbar“

Die Freude über den Beschluss könnte jedoch schnell getrübt sein, da die Holding Graz eine Umsetzung kategorisch ablehnt. Die Gründe seien vielschichtig: Zum einen müssten die Interessen der Anrainerinnen und Anrainer berücksichtigt werden, insbesondere bezüglich Lärmemissionen durch den verlängerten Betrieb. Des Weiteren würden Sicherheitsaspekte bei nächtlichem Badebetrieb eine große Rolle spielen. Auch die Gleichberechtigung unter den Grazer Bädern und die finanziellen Aspekte seien nicht zu vernachlässigen. Geschäftsführer Michael Krainer führte bereits Gespräche mit Altottersbach über diese Bedenken.

In der kommenden Woche steht die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause an. Aufgrund tragischer Ereignisse, wie der Amoktat vom 10. Juni, haben sich alle Parteien darauf geeinigt, auf dringliche Anträge vorerst zu verzichten. Wie und ob der Bezirksratsbeschluss in die Grazer Stadtpolitik eingeführt wird, bleibt abzuwarten.

Gefällt dir die Idee des Vollmondbadens in öffentlichen Bädern?

Das könnte dich auch interessieren:

Grieskram lädt zum Akustikparkside Festival am 28. Juni

Kostenloser Fahrradservice für alle Liebenauer am Freitag

Schwentner stellt Mobilitätsplan für Eggenberg vor