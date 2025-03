Vollmund: Die Rückkehr der Gourmetküche unter dem Vollmond mit zehn Veranstaltungen

In der Erlebnisregion Graz werden auch in diesem Jahr Gourmetabende unter dem Vollmond angeboten. Dank der überwältigenden Nachfrage gibt es 2025 nun doppelt so viele Termine für die Veranstaltung „Vollmund“, die an fünf verschiedenen Orten mit einer Auswahl talentierter Köche und Köchinnen präsentiert wird.

GRAZ/STEIERMARK. Nach dem erfolgreichen Start der „Vollmund“-Abende im vergangenen Jahr freuen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Feinschmecker auf exquisite Küche im Freien. Insgesamt wird es 2025 zehn Abende geben, an fünf verschiedenen Locations, bei denen jeweils unterschiedliche Küchenchefs die Gäste mit ihrem Können begeistern werden. „Diese Veranstaltungen bieten die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt der steirischen Kulinarik zur Schau zu stellen. Die romantische Atmosphäre der Vollmondnächte gibt dem Ganzen zusätzlich einen besonderen Rahmen“, erklärt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.

Vom Berg über Seen bis zum Flughafen

Den Auftakt macht am 10. und 11. Juni Sylvia Loidolt vom Semriachhof sowie Maria und Sebastian Möstl vom Häuserl im Wald in Semriach. Die kulinarische Gestaltung des Abends wird an den charmanten Ort, Trötsch in Semriach, angepasst und verspricht Berggenuss auf dem Teller. Am 9. und 10. Juli folgt der Packer Stausee, wo Sterne-Koch Florian Wörgötter vom Restaurant Wörgötter in Ligist unter dem Motto „Sternenstunden mit Genuss und Panorama“ aufkochen wird. Die Kombination aus köstlichem Essen und atemberaubendem Ausblick auf das Wasser wird durch die natürliche Schönheit der Umgebung unterstützt. Der dritte Halt findet in Frohnleiten statt, wo am 8. und 9. August der tritt festliche Abend mit Blick auf die Skyline unter der Leitung von Reinhard Rois vom Landhaus Rois statt. Dieses Restaurant ist bekannt für die Kombination von traditioneller steirischer Küche und modernen Einflüssen. In einem humoristischen Kommentar stellt Sylvia Loidolt fest, dass es am Flughafen Graz nur passend ist, einen Star- und TV-Koch wie Johann Lafer für die Veranstaltungen am 7. und 8. September einfliegen zu lassen.

Den krönenden Abschluss der „Vollmund“-Reihe bildet ein Abend am 6. und 7. Oktober im Graz Museum am Schlossberg, wo Christof Widakovich vom Restaurant Schlossberg ein kreatives Fünf-Gänge-Menü zubereiten wird. Passend zum historischen Ambiente hat der Haubenkoch bereits mit einer besonderen Nachspeise, den ’süßen Kanonenkugeln‘, für Aufsehen gesorgt.

Die Platzanzahl pro Abend ist auf 50 begrenzt. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen, und die Tickets können bequem bei der Tourismusinformation der Region Graz in der Herrengasse 16, telefonisch unter +43 316 80750 oder per E-Mail an [email protected] erworben werden. Ein Ticket für das Fünf-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung kostet 169 Euro.

Die Termine im Überblick:

10. und 11. Juni 2025: Am Trötsch in Semriach – Sylvia Loidolt vom Semriachhof gemeinsam mit Maria und Sebastian Möstl vom Häuserl im Wald in Semriach

9. und 10. Juli 2025: Am Packer Stausee – Florian Wörgötter vom Restaurant Wörgötter in Ligist

8. und 9. August 2025: In Frohnleiten – Reinhard Rois vom Landhaus Rois in Frohnleiten

7. und 8. September 2025: Am Graz Airport – TV-Koch Johann Lafer

6. und 7. Oktober 2025: Graz Museum Schlossberg – Christof Widakovich

