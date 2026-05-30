Vollsperrung Feldkirch-Buchs: Bahnreisende müssen sich auf umfangreiche Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr einstellen

Bahnstrecke Feldkirch–Buchs ab 14. Juni bis Oktober 2026 gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Feldkirch und Buchs (St. Gallen) wird ab 14. Juni vollständig gesperrt. Die Sperre dauert bis einschließlich 14. Oktober 2026.

Während dieser Zeit wird der Regionalverkehr auf einen durchgehenden Schienenersatzverkehr mit Bussen umgestellt. Der internationale Fernverkehr bleibt aufrecht.

Umfangreiche Erneuerung der grenzüberschreitenden Verbindung

Die rund 18 Kilometer lange, eingleisige Strecke zwischen Feldkirch und Buchs wird umfassend erneuert. Die ÖBB nennen als Grund für die Sperre Bauarbeiten entlang der Verbindung nach Liechtenstein und in die Schweiz. Die Bahnverbindung soll an die Anforderungen eines modernen grenzüberschreitenden Bahnverkehrs angepasst werden.

Im Mittelpunkt der Bauarbeiten steht die umfassende Sanierung der Brückenkette entlang der Strecke. Gleise und Oberleitungen werden erneuert, zudem wird eine moderne Stellwerkstechnik installiert.

Schienenersatzverkehr und Auswirkungen für Fahrgäste

Während der Sperre wird ein durchgehender Schienenersatzverkehr im Regionalverkehr eingerichtet, der mit Bussen geführt wird. Dieser soll alle wichtigen Orte entlang der Strecke zwischen Feldkirch und Buchs verbinden.

Die ÖBB weisen darauf hin, dass Fahrgäste während der Sperre mit verlängerten Reisezeiten und teilweise abweichenden Haltepunkten rechnen müssen. Ein Teil der internationalen Fernverkehrsverbindungen wird über alternative Routen umgeleitet. Nach Angaben der ÖBB bleibt die Verbindung zwischen Österreich und der Schweiz während der gesamten Bauzeit durchgehend gesichert.

Umbauten in Nendeln und Feldkirch Tosters

Der Bahnhof Nendeln wird im Zuge der Arbeiten barrierefrei umgebaut und modernisiert. In Feldkirch Tosters soll eine neue barrierefreie Haltestelle entstehen.

Neues Tragwerk am Werdenberger Binnenkanal

Ein neues Tragwerk über den Werdenberger Binnenkanal wird neben dem bestehenden Tragwerk aus dem Jahr 1929 vorgefertigt. Es soll während der Sperre mittels hydraulischer Pressen an seine Position verschoben werden.