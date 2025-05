Vom BWL-Studium zum Aktivismus: Buchpräsentation der Klimaaktivistin Mina Canaval

„Widerstand Vollzeit. Was hält dich davon ab?“ Diese provokante Frage stellte der Klimaaktivist „Rabbit“ der jungen Aktivistin Mina Canaval, die den Codenamen „Rapunzel“ trägt, während sie in einem Wiener Beisl saßen. Die beiden hatten sich zuvor am Polizeianhaltezentrum getroffen, wo einige ihrer Mitstreiter inhaftiert worden waren. In Anbetracht der globalen Klimakrise erscheinen Antworten wie Arbeit, Sozialversicherung oder ein gesichertes Einkommen fast absurd. Im April 2023 entschloss sich die Vorarlberger BWL-Studentin und IT-Projektmanagerin, aktiv zu werden, und wurde zur 24-Stunden-Klimaaktivistin sowie Pressesprecherin der Letzten Generation – der „letzten Generation“, die noch in der Lage sei, den möglichen totalen Zusammenbruch der Erde zu verhindern.

Im August 2024 wurde der österreichische Zweig der Letzten Generation unter dem Vorwand aufgelöst, dass die Regierung ignorierte und die Gesellschaft apathisch blieb. Dies schilderte Canaval während der Präsentation ihres Buchs „Widerstand – Liebeserklärung an die Unbequemen“ im Thalia Mariahilfer. In ihrem Werk reflektiert sie die letzten Jahre und übt scharfe Kritik an Politikern, der Polizei, der Justiz und den passiven „Bobos mit Falter-Abo“, die sich ihrer Meinung nach im sicheren Zuschauerraum aufhalten.

Canaval erlangte hohe mediale Aufmerksamkeit durch verschiedene, rechtstaatlich fragwürdige Vorfälle. Im Dezember 2022 wurde sie als Mitglied der Extinction Rebellion während einer Protestaktion im Vorarlberger Landtag brutal von einem Verfassungsschutzbeamten zurückgehalten, was sie schließlich vor das Verwaltungsgericht brachte – einen Prozess, den sie gewann. Bei einer Action der Letzten Generation wurde sie von einem Auto erfasst und einige Meter mitgeschleift, während der Fahrer lediglich mit einer Geldbuße von 1.000 Euro belangt wurde. In ihrem Buch schildert sie zudem die Bedingungen im Wiener Polizeianhaltezentrum, wo Aktivisten in Isolation gehalten und zum Ausziehen gezwungen wurden, was bei dem Vorfall einer Kollegin zu einer erfolgreich eingereichten Maßnahmenbeschwerde führte.

Die anhaltende Kriminalisierung seitens der Politik, der Justiz und der Medien steht im direkten Widerspruch zu dem Prinzip der Gewaltfreiheit, das die Letzte Generation mit Nachdruck vertritt. Nie wurde physische oder psychische Gewalt ausgeübt; auch Rettungswagen wurden nicht blockiert. Die Aktivisten scheuen nicht die Konsequenzen, wie Geldstrafen oder Haftstrafen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Canaval erläutert, dass konventionelle Methoden wie Petitionen, Demos, Lichterketten und Gespräche mit Politikern versagt haben, echte Veränderungen zu bewirken, obwohl sich Regierungsvertreter verbindlich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekannt haben.

„Ich will nicht mehr“, äußert die enttäuschte Autorin und lädt zur Reflexion über die erfolglosen Protestaktionen ein. Sie hat sich entschieden, Rechtswissenschaften in Wien zu studieren, behält jedoch die Hoffnung auf eine größere, kollektive Bewegung zur Förderung des Protests. Kopplungen an historische Kämpfe wie das Frauenwahlrecht oder die Einführung der 40-Stunden-Woche verdeutlichen, wie wichtig organisiert und entschlossenes Handeln sein kann. Die alarmierenden Folgen der Klimakrise – wie häufigere Jahrhundertfluten, Temperaturen über 40 Grad im Sommer, Gletscherschmelze und zunehmende Ernteausfälle – werfen die Frage auf: Sind diese Herausforderungen nicht genug, um endlich tätig zu werden?

www.oliverplischek.at