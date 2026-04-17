Vom Champions-League-Teilnehmer zum Lizenzverlust: Frauenfußballverein USV Neulengbach von der Bundesliga ausgeschlossen

USV Neulengbach erhält keine Lizenz für Frauen-Bundesliga

Der USV Neulengbach ist nicht länger Teil der österreichischen Frauen-Fußball-Bundesliga. Der Verein verfügt für die Saison 2026/27 über keine Bundesliga-Lizenz.

Die Protestfrist gegen die Lizenzentscheidung lief bis Donnerstag und blieb von Vereinsseite ungenutzt. Laut Angaben des ÖFB ist das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2026/27 damit abgeschlossen.

Neulengbach hatte in den vergangenen Jahren zunehmende finanzielle Probleme und stand unter Druck, die Lizenzauflagen des ÖFB zu erfüllen. Ende März teilte der Club in einer Mitteilung mit, dass das Frauenfußballprojekt gescheitert sei und der Verein vor dem Ende stehe. Ein geplanter Insolvenzantrag wurde nicht eingebracht.

Die sportliche Leiterin Maria Wolf erstellte nach eigenen Angaben ein Konzept, um die Existenz des Vereins zu sichern. Bei der Vergabe der Bundesliga-Lizenzen für die Saison 2026/27 erhielt der Club zunächst keine Lizenz. Wolf erklärte, die Rettungsaktion sei letztlich an der fehlenden Unterschrift von Obmann Thomas Wirnsberger gescheitert.

Wolf sagte, ein Protestschreiben gegen die Lizenzentscheidung sei vorbereitet gewesen und mit allen Beteiligten besprochen worden. Obmann und Schriftführer seien jedoch nicht zu erreichen gewesen. Spielerinnen und Betreuerteam hätten derzeit keine Informationen, wie es mit dem Club weitergehe.

In ihren Aussagen kritisierte Wolf den Obmann scharf. Er habe das Ganze durch Nichtstun an die Wand gefahren und sei das Zünglein an der Waage gewesen, sagte sie. Er hätte nur noch unterschreiben müssen oder bereits im Jänner um Hilfe bitten müssen und habe sich nicht helfen lassen wollen. Wirnsberger war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Erfolgreiche Vergangenheit im Frauenfußball

Der USV Neulengbach war in den frühen 2000er-Jahren ein dominierendes Team im österreichischen Frauenfußball. Der Verein gewann zwölf Meistertitel sowie zehn Cupsiege, alle davon in Serie, und spielte regelmäßig in der UEFA Women’s Champions League. Neulengbach galt im internationalen Frauenfußball als Aushängeschild Österreichs.