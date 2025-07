Vom Parkplatz zum Grünen: Erstes Baumpflanzen im neuen Naschpark

Die Baustelle am Naschpark erblüht: Inmitten des einstigen Parkplatzes zwischen den Wienzeilen wurden die ersten Bäume gepflanzt. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und das Viertel wird dann über einen neuen Park verfügen.

WIEN/MARGARETEN/MARIAHILF. Trotz des Hochsommers sind die Temperaturen in den letzten Tagen gesunken, während Wolken über die Stadt ziehen. Über dieses Wetter dürfte sich wohl niemand so sehr gefreut haben wie die neu gepflanzten Bäume im Naschpark.

The Stadt Wien nutzt die Gelegenheit, um Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Medien zu informieren: Die Bauarbeiten für den neuen Naschmarkt-Park machen Fortschritte, und in dieser Phase werden jetzt die Bäume in das Areal integriert.

Ein neuer Park für die Stadt

Der Naschpark ist zwar noch eine Baustelle, aber bereits jetzt kann man die zukünftige Schönheit erahnen. Bagger bewegen Erde, Bauarbeiterinnen und -arbeiter verschieben die eingepackten Bäume. Der neue Park wird eine bedeutende 6.820 Quadratmeter große Grünfläche sein, die inmitten der urbanen Umgebung entsteht – ganz an dem Ort, wo zuvor ein Parkplatz zwischen den Wienzeilen existierte.

Insgesamt werden 70 verschiedene Baumarten im Park gesetzt, darunter Seidenbäume, Judasbäume, Blumen-Eschen, Lederhülsenbäume, Zierapfelbäume und Mispeln. Diese Pflanzen stammen aus einer renommierten Baumschule in Deutschland, die speziell für den Naschpark ausgewählt wurde. Viele der Gewächse sind bereits über 25 Jahre alt und bieten sofort Schatten. „Die Bäume wurden so gezüchtet, dass ihre Wurzeln vollständig transportiert werden konnten“, erklärt Sima. In den letzten Tagen sind die Temperaturen gesunken, was den Bäumen auf ihrem Weg zur Anwurzelung zugutekommt.

Dünner Boden, große Herausforderungen

Die Auswahl der Baumsorten erfolgt abhängig von den Standortbedingungen, da das Areal unter dem circa 100 Jahre alten Wienflussgewölbe und der U-Bahn liegt. An manchen Stellen ist der Boden nur 70 Zentimeter dick, was eine präzise Planung notwendig macht. „Die Arbeiten sind gut verlaufen, und wir haben keine unerwarteten Probleme gehabt“, so die Stadträtin.

„Wo es möglich war, haben wir große Bäume gepflanzt. Insgesamt sind es fünf XXL-Bäume“, erklärt die Planungsstadträtin weiter. Diese großkronigen und mehrstämmigen Arten sollen ein angenehmes Schattenangebot schaffen. Außerdem sind Sitzgelegenheiten und Liegewiesen geplant, ergänzt durch einen Aussichtspunkt über das Wiental. Der neue Park wird voraussichtlich im Herbst fertiggestellt sein und das urbanen Leben der Anwohner bereichern.

