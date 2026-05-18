Vom Stadel zur Bühne: 40 Jahre Theater Westliches Weinviertel

Theater Westliches Weinviertel feiert 40 Jahre Bühnenbetrieb

In Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn feiert das Theater Westliches Weinviertel sein 40-jähriges Bestehen. Das Haus befindet sich in einem ehemaligen Schuppen eines aufgelassenen Bauernhofs und versteht sich nach eigenen Angaben als Niederösterreichs kleinstes Theater mit Ganzjahresbetrieb.

Seit vier Jahrzehnten wird in dem adaptierten Stadel Theater gespielt. In dieser Zeit entstanden 130 Produktionen, darunter viele Komödien mit Musik, Stücke zu aktuellen Themen und Klassiker.

Vom Bauernhof zum Theaterstadl

Anfang der 1980er-Jahre unterrichtete die Volksschullehrerin Franziska Wohmann-Pfeifer in Sitzendorf an der Schmida. Sie verfügte über Theatererfahrung. Dort veranstaltete die bildende Künstlerin Irina Racek gemeinsam mit ihrem Mann Milan die Sitzendorfer Kulturtage. In Sitzendorf lebte auch der Schriftsteller und Dramatiker Helmut Korherr.

Wohmann-Pfeifer, Irina und Milan Racek sowie Korherr gründeten gemeinsam eine Theatertruppe ohne festen Spielort. 1985 wurde ein alter, relativ baufälliger Streckhof im benachbarten Guntersdorf für die Gruppe bedeutsam. Der Hof wurde hergerichtet, der Stadel für Theaterzwecke adaptiert und bildet seither den Spielort des Theaters Westliches Weinviertel.

Entwicklung von Amateurbühne zu professionellem Anspruch

Franziska Wohmann-Pfeifer, heute Obfrau des Theaters, beschreibt die Anfänge als „Amateurtruppe mit Anspruch“. Die Mitglieder hatten ihren Angaben zufolge eine Ausbildung über den Amateurtheaterverein oder eine privat finanzierte Schauspielausbildung, lebten damals aber nicht vom Theaterspielen.

Sie berichtet, dass das Publikum zunächst überzeugt werden musste und sie anfangs eine ablehnende Haltung im Ort wahrgenommen habe. Später habe die Bühne nach ihrer Darstellung die Herzen der Dorfbewohner gewonnen. Im 40. Jahr bewege sich der Verein nach ihren Angaben zunehmend in Richtung Profi-Schauspielerinnen und -Schauspieler; diese Entwicklung betreffe auch Technik, Ausstattung und Regie.

Repertoire und Jubiläumsfeier

Das Theater Westliches Weinviertel hat nach eigenen Angaben in 40 Jahren 130 Produktionen gezeigt. Auf dem Spielplan standen viele Komödien mit Musik, aktuelle Stücke – unter anderem von Juli Zeh – sowie Klassiker wie Werke von Berthold Brecht. Das Jubiläum wird mit einem Auszug aus 40 Jahren Programm an einem Wochenende begangen.

Zum Ensemble zählt Schauspieler Helmut Maierhofer, der als Schauspieler der ersten Stunde gilt. Er beschreibt das Spielen im Stadel mit langer Bühne und nahen Zuschauern als etwas Besonderes und hebt die Holzdecken-Konstruktion sowie die Holzgalerie als prägend für das Flair des Hauses hervor.

Ausblick auf kommende Produktionen

Im laufenden Programm spielt das Theater Kinderstücke, anspruchsvolle Komödien und Klassiker. Als nächste Produktion ist das Stück „Achtsam morden“ angekündigt, in dem drei Personen alle Rollen übernehmen. Franziska Wohmann-Pfeifer führt Regie beim Kinder-Musical „König Badeschwamm“.

Für den Spätherbst ist im Theater Westliches Weinviertel die Aufführung von „Shakespeares Sturm“ geplant.