Vom Tabellenende zum Europacup: Wolfsberger AC schreibt beeindruckende Erfolgsgeschichte

WAC sichert sich mit 2:0 gegen WSG Tirol Platz im Europacup-Play-off

Der Wolfsberger AC hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol einen Platz im Europacup-Play-off gesichert. Mit dem Erfolg qualifizierte sich die Mannschaft für das Play-off-Halbfinale am Dienstag auswärts bei der SV Ried.

Der Verein strebt nun einen internationalen Startplatz an. In der laufenden Saison hatte der WAC drei Trainerwechsel vorgenommen und war zwischenzeitlich an das Tabellenende abgerutscht.

Starke Serie unter Trainer Silberberger

Unter Trainer Thomas Silberberger hat der WAC aktuell vier Siege in Folge erzielt und in diesen Partien nur ein Gegentor zugelassen. Insgesamt ging nur eine der sieben Begegnungen unter seiner Leitung verloren – ein 0:3 gegen den Absteiger Blau-Weiß Linz. Nach dieser Niederlage befand sich der WAC am Tabellenende.

Silberberger bezeichnete den jüngsten Erfolg in einem Interview bei Sky als „souverän“. Mit Blick auf das anstehende Duell in Ried sagte er, er erwarte bei den Riedern eine „Challenge, eine Schlacht“.

Bereits am 9. Mai hatte der WAC ein Auswärtsspiel in Ried mit 1:0 gewonnen. Laut Darstellung im Artikel hat Spitzenreiter Ried im Spiel in Altach Kräfte geschont und diese Begegnung mit 0:2 verloren.

Reiseroute und Diskussion um Mallorca-Trip

Verteidiger Nicolas Wimmer schilderte eine geplante Reiseroute der Mannschaft „von Mallorca direkt nach Ried, dann weiter nach Wien“. Das Team war nach dem geschafften Klassenerhalt in der Vorwoche nach Mallorca geflogen.

Im Umfeld wurden Stimmen laut, wonach dieser Mallorca-Trip nicht die richtige Herangehensweise an die abschließende Qualigruppen-Partie gegen die WSG Tirol gewesen sei. Wimmer beschrieb, der WAC sei zuvor zwölf oder 13 Spiele sieglos gewesen und habe auf dem letzten Platz gestanden. Nun könne der Verein in den Europacup kommen.

Weiterer Modus im Europacup-Play-off

Der Sieger des K.o.-Duells zwischen dem WAC und der SV Ried trifft auf den Fünften der Meistergruppe. Aktuell ist dies Rapid. Auch die viertplatzierte Austria und der Dritte Salzburg könnten noch in das Play-off rutschen.

Das im Zusammenhang mit der Begegnung veröffentlichte Foto zeigt laut Bildunterschrift Moritz Wels von der WSG Tirol und Dejan Zukic vom WAC. Das Bild ist mit „APA-Images / APA / WOLFGANG JANNACH“ gekennzeichnet.