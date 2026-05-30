Vom Teufel besessene Maikäferlarven? Exorzismus im Bregenzerwald des 19. Jahrhunderts

Historischer Exorzismus gegen Maikäferlarven im Bregenzerwald

Im frühen 19. Jahrhundert kam es im Bregenzerwald zu einem außergewöhnlichen Vorfall: Ein Kaplan führte einen Exorzismus gegen Maikäferlarven durch, um eine Schädlingsplage einzudämmen. Der Fall sorgte für Aufregung und hatte kirchliche Konsequenzen.

Ausgangspunkt waren Maikäfer und ihre Larven, die Engerlinge, die in der Landwirtschaft wiederholt Schäden verursachten. Plagen durch diese Insekten waren in Vorarlberg, Südtirol und der Schweiz bekannt und ohne moderne Mittel wie Insektizide nur schwer zu kontrollieren.

Kaplan Nägele und religiöse Schädlingsbekämpfung

Kaplan Nikolaus Nägele war in Riefensberg im Bregenzerwald tätig. Er griff zu religiösen Mitteln, um der Maikäferplage zu begegnen: Er exkommunizierte Tiere, führte Exorzismen gegen Maikäferlarven durch und hielt Rituale direkt auf den Feldern ab. Mit diesen Handlungen erhoffte er sich, die Plage einzudämmen.

Die Praxis, Maikäfer zu sammeln und Felder zu segnen, war verbreitet. Solche Formen der Bekämpfung blieben bis weit ins 20. Jahrhundert eine der hauptsächlichen Methoden, bevor später der Einsatz von Insektiziden einen Durchbruch brachte.

Konflikt mit den Behörden

Der Exorzismus gegen Maikäferlarven stieß beim damaligen Kreishauptmann Johann Nepomuk Ebner auf Unverständnis. Er reagierte empört und forderte beim Weihbischof Johann Nepomuk Schieder kirchliche Maßnahmen gegen diese Praktiken.

In der Folge wurde Kaplan Nikolaus Nägele unter Hausarrest gestellt und zu Exerzitien verpflichtet. Ein geplantes Rundschreiben an alle Geistlichen im Kreis Vorarlberg, das ähnliche Methoden verhindern sollte, wurde hingegen nicht versandt.

Exorzismus und Tierprozesse

Exorzismus wird als religiöse Praxis beschrieben, mit der vermeintlich besessene Menschen, Tiere oder verfluchte Orte und Gegenstände von bösen Geistern befreit werden sollen. Solche Riten werden auch Teufels- oder Dämonenaustreibung genannt. Der Exorzist nutzt dabei beschwörende Formeln, um mit einem vermeintlichen Dämon in Kontakt zu treten und ihn zum Verlassen des Körpers zu bewegen.

Maikäferplagen führten bereits im Mittelalter zu Gerichtsprozessen. Diese Tierprozesse waren ernsthafte Veranstaltungen, für die professionelle Juristen herangezogen wurden, die an Universitäten studiert hatten. Es entstanden Kosten für Juristen, Henker und weitere Experten, während Verteidiger sich engagiert für die angeklagten Tiere einsetzten.

Historische Beispiele von Tier- und Insektenprozessen

Der Artikel nennt als Beispiel ein Urteil über einen Stier aus dem Jahr 1314, das vom Pariser Parlament bestätigt wurde. In einem Fall in Arles argumentierte ein Jurist, ein Schwarm Heuschrecken diene als Werkzeug Gottes, um den Glauben der Menschen zu prüfen. Solche Argumente führten teilweise zu „Freisprüchen“, indem den Tieren spezielle Plätze zur Ernährung zugewiesen wurden.

Rechtlich wurden auch Gnadengesuche für Tiere ausgestellt. Erwähnt wird eine Begnadigungsurkunde für Schweineherden aus dem Jahr 1379, ausgestellt von Herzog Philipp dem Kühnen. Besonders schädliche Tiere wie Heuschrecken oder Engerlinge, die die Ernte bedrohten, wurden nach kirchlicher Rechtsprechung behandelt, unter anderem durch Exkommunikation und Exorzismus.

Solche Verfahren führten häufig zu Insektenprozessionen durch die Kirche, bei denen Weihwasser zur Vertreibung der Schädlinge verwendet wurde. Als bekanntes Beispiel wird ein Maikäferprozess in Lausanne genannt. In einem Urteil aus Mâcon aus dem Jahr 1481 wurden Schädlinge verflucht und exkommuniziert.