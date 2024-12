Von Bühnenzauber bis Schifffahrt: Die besten Orte, um Silvester in Wien zu feiern

Die Unternehmen der Wien Holding haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Angebote zu Silvester. Wer den Jahreswechsel am Wasser oder in einem der Theater verbringen möchte, sollte jedoch schnell handeln.

WIEN. Für diejenigen, die den Silvesterabend nicht im eigenen Heim mit Raclette oder Wachsgießen verbringen möchten, gibt es vielfältige Alternativen. Die Wien Holding umfasst mehrere bekannte Betriebe, die spezielle Programme anbieten.

Im Angebot sind unter anderem Musiktheater bei den Vereinigten Bühnen und romantische Schifffahrten auf der Donau. Allerdings sollte man sich beeilen, da die Angebote für die letzte Nacht des Jahres schnell ausgebucht sind – für viele ist dieser Abend das Highlight des Jahres.

Musik und Kultur zu Silvester