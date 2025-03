Von der Leyen präsentiert bahnbrechenden Plan: Europas Rüstungsstärkung in Sicht!

news/APA/Dienstag, 04.03.25, 10:07:57

In einer wegweisenden Ankündigung hat die EU-Kommission unter der Führung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel einen Plan zur Reform der EU-Verteidigungspolitik vorgestellt. Ziel ist es, die nationalen Verteidigungsausgaben zu erhöhen, indem die bestehenden EU-Stabilitätskriterien gelockert werden. Dies würde den Mitgliedstaaten mehr finanziellen Spielraum geben, um dringend benötigte Investitionen in die Verteidigung zu tätigen.













APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN













Ein zentraler Punkt in von der Leyens Vorschlag ist die Schaffung eines neuen Fonds in Höhe von 150 Milliarden Euro, der die 27 EU-Mitgliedstaaten bei ihren Verteidigungsausgaben unterstützen soll. Die verfügbaren Mittel könnten aus vereinfachten Kreditvergabeverfahren und der Nutzung von EU-Summen zur Verbesserung der Sicherheit gegenüber externen Bedrohungen mobilisiert werden.

Diese Initiative kommt in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen in Europa zunehmen und die Notwendigkeit eines robusteren Verteidigungsansatzes klarer denn je wird. Von der Leyen betonte, dass die EU-Staaten gemeinsam mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen müssen und dass die bisherigen Investitionen in die Verteidigung nicht ausreichen, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.

Die wichtigsten Punkte des Vorschlags umfassen:

Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben durch Lockerung der EU-Stabilitätskriterien.

Einrichtung eines 150 Milliarden Euro umfassenden Fonds zur Unterstützung der Mitgliedstaaten.

Möglichkeit, Finanzmittel in Höhe von bis zu 800 Milliarden Euro zu mobilisieren.

Fokussierung auf mehr unternehmerische Lösungen und innovative Ansätze in der Verteidigungsausgabenstrategie.

Die geplante Reform ist nicht nur eine Antwort auf steigende Sicherheitsbedenken, sondern könnte auch als Katalysator für eine tiefere militärische Integration innerhalb der EU fungieren. Experten warnen jedoch davor, dass die tatsächliche Umsetzung vor Herausforderungen stehen könnte, da die politischen und finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten oft divergieren.