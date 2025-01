Von der Vergangenheit in die Zukunft: Silvester 2024/2025 feiern

Opatija, ein Seebad und Winterkurort in der Donaumonarchie.

Aus diesem Grund buchten wir unsere Reise in einem historischen Salonwagen.

Am 30.12. startete der Sonderzug früh am Morgen vom Wiener Hauptbahnhof.

Im Zug war es komfortabel und das freundliche Personal kümmerte sich um uns.

Die E-Lok musste zwei Mal gewechselt werden, da in Slowenien und Kroatien eine andere elektrische Spannung verwendet wird.

Ein Bus brachte uns von Rijeka nach Opatija (ital.: Abbazia).

In Opatija waren wir in einem Hotel direkt am Meer untergebracht.

Führungen durch Rijeka (Fiume) und Opatija waren Teil des Programms.

Wir feierten das neue Jahr mit einem Galabuffet im Hotel und stoßen auf die Zukunft an!

Bei einer kurzen Bootsfahrt konnten wir noch einen Blick auf den Ort werfen.

Im Anschluss erkundeten wir die Umgebung.

Wir machten einen Rundgang durch den weitläufigen Garten der Villa Angiolina samt der Kirche St. Jakob.

Beeindruckt waren wir von der sehenswerten Kirche der Verkündigung Mariä („deutsche Kirche“). Als Relikt der k.u.k. Monarchie ist sie zwar im Inneren noch nicht vollendet, wir fanden sie aber trotzdem beeindruckend.

Anschließend spazierten wir erneut durch den festlich beleuchteten Park.

Am folgenden Tag brachte uns der Zug wieder zurück nach Wien.

